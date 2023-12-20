Amitriptilin nedir, ne işe yarar? Amitriptilin neden kullanılır?

Amitriptilin, sosyal medyada psikoterapi ile ilgilinen ve araştırma yapan birçok kişinin araştırdığı ilaçlar arasında yer alıyor. Genellikle migren ve gerilimli baş ağrılara kadar çeşitli ağrı semptomlarını tedavi etmek için kullanılan amitriptilinin ne işe yaradığı merak ediliyor. Peki, amitriptilin nedir, ne işe yarar? Amitriptilin neden kullanılır?

Amitriptilin nedir, ne işe yarar? Amitriptilin neden kullanılır?

Amitriptilin, öncelikle majör depresif bozukluğu ve nöropatik ağrıdan fibromiyaljiye, migren ve gerilim baş ağrılarına kadar çeşitli ağrı sendromlarını tedavi etmek için kullanılan bir trisiklik antidepresandır.

Yan etkilerin sıklığı ve belirginliği nedeniyle, amitriptilin genellikle bu endikasyonlar için ikinci basamak tedavi olarak kabul edilir.

En sık görülen yan etkiler ağız kuruluğu, uyuşukluk, baş dönmesi, kabızlık ve kilo alımıdır. Erkeklerde cinsel işlev bozukluğu gözlenebilir. Glokom, karaciğer toksisitesi ve anormal kalp ritimleri nadir fakat ciddi yan etkilerdir.

Amitriptilinin kan seviyeleri bir kişiden diğerine önemli ölçüde değişir ve amitriptilin, yan etkilerini potansiyel olarak kötüleştiren diğer birçok ilaçla etkileşime girer.

Amitriptilin 1950'lerin sonlarında Merck'teki bilim adamları tarafından keşfedilmiş ve 1961'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmıştır.Jenerik olarak mevcuttur.

2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık reçete edilen 94. ilaç olmuştur.

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