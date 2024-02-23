Anne karnındaki bebeğe kan nakli

''BEBEĞİN KALP ATIŞLARI İYİ''

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Perinatoloji Ünitesi'nde gerçekleştirilen işlemle ultrason eşliğinde anne karnından bebeğin göbek kordonuna iğne ile girilerek kan transfüzyonu yaptıklarını anlatan Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atalay Ekin şöyle konuştu:

"Anneden geçen antikorlar, bebekte şiddetli kansızlık yaratabiliyordu. Bu da fetüsün kalp yetmezliğine neden olup, hayatını kaybetmesine neden olabilirdi. Daha önce şiddetli kan uyuşmazlığı yüzünden bebek kaybı yaşamıştı. Şiddetli anemisinin tedavisi için bebeğe kan transfüzyonu işlemini gerçekleştirdik. İşlem sonrası ikinci günündeyiz. Bebeğin kalp atışları iyi.''

Gebeliğin sonuna kadar aynı işlemi 3 kez daha tekrar edebileceklerini belirten Prof. Dr. Ekin, bu işlem sayesinde bebek kaybının önüne geçtiklerini söyledi.

''EN UFAK BİR İŞLEM HATASI, FETÜSÜN HAYATINI KAYBETMESİNE NEDEN OLABİLİRDİ''

Kansızlığın ileri düzeye ulaşıp, kalp yetmezliği riskini ortaya çıkarabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ekin, "Kan transfüzyonu yapılmasaydı; vücudu su toplayabilirdi. Bu gebeliklerin yaşam şansı olmuyor. Bu işlem özellikli bir işlem. Her merkezde yapılması pek mümkün olmuyor. Diğer branşlar ile konseyde karar verdiğimiz hastalara uyguluyoruz. Mikrobiyoloji laboratuvarının uyumlu çalışmasıyla bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Hataya yer bırakmayan bir işlem. En ufak bir işlem hatası, fetüsün hayatını kaybetmesine neden olabilirdi." ifadelerini kullandı.