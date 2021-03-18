Araştırma: 65 yaş ve üzeri kişilerin yeniden Covid-19 olma ihtimali daha yüksek

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Covid-19'a yakalanmış kişilerin hastalığı atlattıktan sonra en az altı ay bağışıklık kazandığı ancak 65 yaş ve üzeri kişilerin gençlere göre yeniden enfeksiyona daha yatkın olduğu belirtildi.



Dünyanın önemli tıp dergilerinden Lancet’te yayınlanan çalışmada, Danimarka’da yaşanan birinci ve ikinci Covid-19 dalgalarında daha önce Covid-19 geçiren kişilerin yüzde 0,65’inin tekrar Covid-19’a yakalandığı açıklandı.



Tekrar Covid-19’a yakalanan kişiler incelendiğinde ise 65 yaş ve üzerindeki kişilerin tekrar Covid-19 ile enfekte olmaya karşı korunma oranlarının yüzde 47, genç insanlarda ise yüzde 80 olduğu belirtildi.



YENİDEN ENFEKTE OLMA ORANI DÜŞÜK



Danimarka Statens Serum Enstitüsünden Steen Ethelberg, "Çalışmamız, genç ve sağlıklı insanlarda Covid-19 ile yeniden enfeksiyon olma olasılığının nadir olduğunu ancak yaşlılar tekrar yakalama riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.



Ethelberg, "Yaşlı insanların ciddi hastalık semptomları yaşama ve ne yazık ki hayatını kaybetme olasılığı daha yüksek olduğundan, bulgularımız pandemi sırasında yaşlıları korumak için politikalar uygulamanın ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.



Danimarka’da 2020 yılında yapılan 4 milyon Covid-19 testi üzerinden yapılan araştırmada çalışmanın yazarları, Covid-19 ile enfekte olan kişilerin altı ay boyunca korunma oranlarının azalmadığını ancak Covid-19 varyantlarının yeniden bulaşmaya etkilerini değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylediler.

