Araştırma: Alzheimer semptomlardan önce tespit edilebilir

İskoçya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, alzheimer hastalığının önceden tespit edilebileceği ortaya çıktı.



Glasgow Üniversitesi’nde gerçekleşen çalışmada, genetik olara bunama riski daha yüksek olan sağlıklı kişilerin beyin yapılarında daha erken değişiklikler meydana geldiği aktarıldı.



Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, kişilerin alzheimer belirtilerinin, önemli semptomlar belirgenleşmeden tespit edilebileceği öne sürüldü.



Araştırmacılar, çalışmalarında bir bireyin genetik olarak hastalığa yakalanma riskini tahmin etmek için poligenik risk puanlamasını (PRS) kullandılar.

32 BİN 790 SAĞLIKLI KİŞİ İNCELENDİ



Ülkede 32 bin 790 kişi demans hastalığı olmayan kişi üzerinde yapılan çalışmada, bir kişinin genetik verilerini kullanarak belirli hastalıklara yakalanma riskini analiz edilirken, PRS ile olası hastalık tespiti için beyin görüntüleme veya bilişsel testlerden daha ucuz ve daha az zahmetli bir yöntem kullanıldığı aktarıldı.



‘KLİNİK TEŞHİSTEN ÇOK ÖNCE ORTAYA KOYABİLİR’



Türünün en büyüğü olan çalışma, kişilerin yaşam boyu hastalığa yakalanma riskinin, beyin yapısı ve bilişsel performanstaki ortalama farklılıklarla bağlantılı olduğu bulundu.

Araştırmanın baş yazarı Rachana Tank “Yeni bulgularımız genetik riskin etkilerinin bir dereceye kadar klinik bir demans teşhisinden çok önce ortaya çıkabileceğini gösteriyor” derken, "Bu farklılıkların başlı başına demansın erken belirtileri olduğunu kesin olarak söyleyemesek de, bu alanda daha fazla araştırma yapmamız önemli" diye konuştu.