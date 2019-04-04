İnsan ömrünün kısalmasında yeteri kadar sağlıklı gıda tüketilmemesinin payı sigara ve yüksek tansiyondan bile fazla.



"Lancet" tıp dergisinde yayınlanan "Küresel Hastalık Yükü Çalışması"nın verilerine göre 2017'de dünya genelinde 11 milyon kişi beslenmeye bağlı rahatsızlıklardan hayatını kaybetti.



Hayatını kaybeden her 5 kişiden birinin öğünlerinde yeteri kadar sağlıklı gıda olmadığı için öldüğü ortaya çıktı.



Bu oran sigaraya bağlı ölümlerden bile fazla.



Araştırmada beslenmeyle ilgili 15 risk faktörü incelendi.



İnsan hayatı için en riskli olarak öne çıkan faktör ise tuz tüketimi oldu.



Fazla tuz tüketimi tansiyonun yükselmesine, bu da kalp krizi ve felç riskinin artmasına neden oluyor.



“KÖTÜ BESLENME İNSAN ÖLÜMLERİNDEKİ EN ÖNEMLİ SEBEP”



Türkiye'deyse tam tahıllı gıdaların tüketiminin eksikliği beslenmeyle ilgili en büyük risk faktörü oluşturuyor.



195 ülkeden binlerce araştırmacının katkı sağladığı çalışmanın bugüne kadar yapılanların en kapsamlısı olduğu belirtiliyor.



Uzmanlar, çalışmanın da ortaya koyduğu üzere kötü beslenmenin küresel anlamda insan ölümlerindeki en önemli sebep olduğunun altını çiziyor.



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