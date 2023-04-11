Araştırma: Yaşlılarda kilo kaybı ölüm riskini artırabilir

65 yaşından sonra kilo kaybı ölüm riskini artırabilir. Kilo almaksa ölüm riskini artırmıyor.



Bu sonuçlar Melbourne'deki Monaş Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı araştırmada yer aldı.



Çalışmaya Avustralya'dan en az 70 ve ABD'den en az 65 yaşındaki toplam 19 bin kişi katıldı. 2010-2014 yılları arasındaki veriler incelendi.



Yaşlılarda kilo kaybının ölüm riskini artırmasının nedeni, genellikle bu kilo kaybına başka hastalıkların yol açması olarak gösterildi.



Çünkü kanser demans gibi hastalıklar iştahsızlığa yol açabiliyor. Ayrıca yaşlıların sosyal olarak izole olması da kilo kaybına neden olan faktörlerden bir diğeri olarak gösteriliyor.

Çalışmada yaşlıların kilo almasının ölüm riskini artırdığına yönelik bir bulguya rastlanmadı.



Tıbbi olarak obez kategorisinde olan yaşlılarınsa kilo vermesinin daha da riskli olduğu kaydedildi.



Özellikle yaşlı erkeklerde yüzde 5'lik bir kilo kaybının bile ölüm riskini ciddi derecede artırdığı ortaya çıktı.



Ancak çalışmayı yapan bilim insanları kilo kaybıyla ölüm arasındaki ilişkinin doğrudan değil dolaylı olduğuna dikkat çekti. Kilo vermek ölüme yol açar gibi bir sonuç çıkarmanın doğru olmayacağının altını çizdi.



Uzmanlar belli bir yaşın üzerindeki insanların kilo değişimlerini takip etmelerini ve kilolarında ani değişimler gördüklerinde bunun sebebini araştırmak için mutlaka doktorlarına başvurmalarını tavsiye ediyor.