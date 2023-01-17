ASO nedir? ASO normal kan değeri kaç olmalıdır? ASO yüksekliği nedenleri ve belirtileri

ASO NEDİR?



ASO, antistreptolizin O kelimesinin kısaltılmasıdır. Streptokok adı verilen bir bakteri grubu, deri, boğaz enfeksiyonları ve kızıl hastalığına neden olur. Bu bakteri ile geçirilen enfeksiyonlar sonrasında, bağışıklık sisteminin bu bakterinin bir yapısına karşı (O antijeni) geliştirdiği antikor; antisterptolizin O olarak adlandırılır.

Bu antikor kanda streptokok ile karşılaştıktan 1-3 hafta sonra ortaya çıkar, giderek artar ve ortalama 6 ayda kaybolur; nadiren bir yıla kadar kanda yüksek kalabilir.

A Grubu Beta Hemolitik Streptokok bakterisinin bazı suşları (alt tipleri) ile enfeksiyon geçirildiğinde, bağışıklık sisteminin (immün reaksiyon) kendi dokularına da saldırması sonucunda; akut eklem romatizması, akut glomerulonefrit (böbreklerde inflamasyon), akut kardit (kalp kası ve kapaklarında inflamasyon) veya reaktif artrit gelişebilir. Bu hastalıkların tanısında, nedeni göstermesi açısından ASO testi faydalı olabilir.

NORMAL ASO DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR?

Kanda olması gereken normal ASO değeri, 200 U/mL’nin altıdır. Bu değerden daha yüksek bir değer varsa, bu durum hastanın streptokok enfeksiyonu geçirdiğini gösterir. ASO değeri, bakteri vücuda girdikten 5 gün sonra yükselmeye başlamaktadır. 2-3 hafta sonra en yüksek noktaya ulaşmaktadır.

Enfeksiyon öncesi değere düşmesi için yaklaşık 6 ay gereklidir. Yani değerin yüksek olması hastalığın hala devam ettiğini göstermez. Hastalık tedavi olduktan sonra da yüksek kalabilir. ASO değeri yüksek çıkan hastalarda 2-4 hafta sonra tekrar tahlil istenir.

ASO DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ



ASO düşüklüğünün belirtisi aslında yoktur. Başka bir ifadeyle, vücutta zararlı bakterilerin bulunmaması dolayısı ile ASO testi sonucunda ASO değerinin düşük olması sizin aslında gayet sağlıklı olduğunuzu göstermektedir.

ASO YÜKSEKLİĞİNDE HANGİ BELİRTİLER GÖZLENİR?



Doktorlarca şüphe edilen bir strep enfeksiyonu varlığında istenen ASO testinde belirli semptomlar gözlemlenmektedir. Bu semptomlar genellikle;



Cilt enfeksiyonu/döküntüleri olmakla birlikte romatizmal ateş ve glomerüleonefrit semptomlarını da içermektedir. Romatizmal ateş, streptokok adlı bakterinin yol açtığı bir hastalıktır ve belirtileri genel olarak şu şekildedir:

-Çabuk yorulma



-Ateş

-Deri altında şişlikler

-Gezici eklem ağrısı ve eklemlerde şişme, kızarıklık



-Sydenham koresi: Sydenham Koresi, A grubu beta-hemolitik streptokok (AGBHS) enfeksiyonlarının neden olduğu otoimmün bir hareket bozukluğudur.

Böbreklerdeki küçük liflerin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan glomerülonefrit belirtileri ise şu şekildedir:

-Ödem

-Hipertansiyon



-Yorgunluk



-Ciltte döküntü

-Kanlı idrar



-Azalmış idrar miktarı.

Yapılan testlerde bu belirtilerin başka durumlarda da görülebileceği unutmamalıdır.