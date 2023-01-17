Aspirasyon nedir?

ASPİRASYON NEDİR?



Aspirasyon, kişinin yutarak midesine göndereceği bir maddenin yanlışlıkla solunum yollarına kaçması olarak tanımlanabilir. Yutma işlemi sırasında solunum yollarına kaçan bu maddeler, akciğerlere kadar inerek çok ciddi komplikasyonların gelişmesine yol açabilir. Aspirasyon farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Sağlık açısından acil ve ciddi bir durumdur. Bu durum sıklıkla bebekler, yaşlılar ve yutma fonksiyonu ile alakalı sağlık sorunu yaşayanlarda rastlanır.



ASPİRASYON BELİRTİLERİ NELERDİR?



Soluk borusuna katı veya sıvı madde kaçması durumu olan aspirasyon bazı kişilerde hiçbir belirti vermezken, bazılarında şiddetli semptomlara neden olur. Bazı belirtiler şu şekildedir:

-Yeme veya içme sonrasında öksürük ihtiyacı

-Yutma sırasında zorluk veya ağrı



-Boğazda bir şey takılı kalmış hissi



-Yeme veya içme esnasında tıkanma hissi

-Yeme sırasında guruldama benzeri ses çıkması.

ASPİRASYON KOMPLİKASYONLARI



Aspirasyon, enfeksiyon ve doku hasarı gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin aspirasyon pnömonisi, iltihaplanmaya ve sıvı birikmesine neden olan bir akciğer enfeksiyonudur. Belirtiler yavaşça ortaya çıkabilir. Tedavi olmazsa tehlikeli olabilirler.

Aspirasyon pnömonisinin belirtileri şunları içerir:

-Karışıklık, kaygı ve yorgunluk



-Kokulu mukus ile sık öksürük



-Boğulma hissi

-Nefes darlığı



-Öksürdüğünüzde veya derin nefes aldığınızda göğüs ağrısı

-Ateş veya titreme ve şiddetli terleme



-Zamanla, aspirasyon ayrıca dehidrasyona, yetersiz beslenmeye ve kilo kaybına ve diğer hastalıkların daha yüksek olasılıklarına yol açabilir.

ASPİRASYON TEDAVİSİ NASILDIR?



Aspirasyon tedavisinin temel mantığı, aspirasyona neden olan sebebin düzeltilmesidir. Altta yatan sebep düzeltilmeden aspirasyonu tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmaz.



Aspirasyonu önlemeye yarayacak birtakım uygulamalar ise şöyledir:

-Ağız ve diş sağlığına özen gösterilmelidir.

-Kuru yiyecekler sos benzeri maddelerle yumuşak hale getirilmelidir.



-Yemekler küçük parçalar halinde tüketilmelidir.

-Ağızdaki besin yutulmadan yeni bir şey yenmemelidir.

-Yemek yerken sakinleşmiş ve rahat olmaya dikkat edilmelidir.

-Yeme ve içme sırasında konuşulmamalıdır.

-Yatar pozisyonda yemek yenmemeli, sıvı tüketilmemelidir.

-Sigara içilmemelidir.

Aspirasyon hem yetişkinlerde hem de bebeklerde ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için beslenme sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.