Aspirin kanser nedenli ağrıları azaltmada morfin kadar etkili

Yeni bir çalışma, aspirinin kanser hastası insanlar için güçlü opioid ağrı kesiciler kadar etkili olabileceğini öne sürüyor.



Morfin gibi bağımlılık yaratan ilaçlar, çoğu kanser hastasının tümörleri nedeniyle yaşadığı sürekli acıyla mücadeleye yardımcı olmak için sıklıkla kullanılıyor.



Ancak yeni araştırmalar, bu ağrı kesici ilaçların hastalığın tedavisinde kullanımını destekleyen çok az kanıt olduğunu ortaya çıkardı.



Bilim insanları artık aspirin de dahil olmak üzere daha zayıf, bağımlılık yapmayan ilaçların da bu semptomları ortadan kaldırmada aynı derecede etkili olabileceğine ve aynı zamanda daha az yan etkiye neden olabileceğine inanıyor.



Ayrıca araştırmaya göre güçlü ağrı kesiciler vücudun kanserle savaşma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebiliyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DE ZARARLI



Araştırmacılar, kanser semptomlarını tedavi etmek için opioid kullanımına ilişkin 150'den fazla klinik araştırmadan elde edilen verileri inceledi. İncelemeler sonucunda güçlü ağrı kesicilerin kullanımını destekleyen kanıtların zayıf olduğu bulundu.



Eldeki kanıtlar antidepresanlar, aspirin ve kodein dahil daha zayıf ilaçların kansere bağlı ağrıyı azaltmada morfin gibi güçlü ağrı kesiciler kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bazı araştırmalar morfinin bağışıklık sistemine zarar verdiğini bile öne sürüyor.



Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ağrı tıbbı uzmanı Profesör Jane Ballantyne, "Opioidler, yaşamın sonundaki inatçı ağrı ve sıkıntı için vazgeçilmezdir. Fakat opioid olmayan ağrı kesicilerin bazı kanser ağrılarında şaşırtıcı derecede etkili olduğunu ve bağımlılık sorunlarını önleyebileceğini vurgulamakta fayda var." ifadelerini kullandı.