Aşurenin bitkisel protein ve yüksek lif kaynağı olmasının yanı sıra çeşitli vitamin ve minerallerden de zengin bir tatlı olduğunu belirten Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray, aşurenin diyetlerde de tüketilebildiğini ve sağlık açısından faydalı bir besin olduğunu söylüyor:



‘’Hazırlanışında tahıl ve kuru baklagiller birlikte kullanıldığı için kaliteli bir karbonhidrat ve protein kaynağı olan aşure, kuru meyveler kullanıldığı için de vitamin, protein ve mineral içeriği çok dengelidir. İçerisinde sadece bitkisel yağlar olduğu için kolesterol oranı sıfırdır. Ayrıca hızlıca kana karışan basit şekerlerin yanında, uzun sürede ama yavaş yavaş salınan kompleks şekerler içeren aşure, B grubu vitaminleri, kanser savaşçısı selenyum, bağırsakları koruyan bitkisel lif ve bitkisel proteinler ile insan sağlığı için çok faydalı bir besindir.’’

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray

1 KÂSE AŞURE 350-400 KALORİ



Günümüzde aşurenin 7 ya da 10 çeşit gıdadan hazırlandığına dikkat çeken Saray,



‘’Aşure ceviz, fındık ve badem gibi yağlı tohumlar nedeniyle sağlıklı yağ asitleri içerir. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. Demir, kalsiyum, çinko, omega-3, E vitamini ve B grubu vitaminler gibi vücut direncini arttıracak maddeler içerir. B grubu vitaminler zihin yorgunluğu ve sinir sistemi için önemlidir. Aşure depresyon savar bir besindir. Yapılırken şeker yerine pekmez kullanılırsa demir oranı yükselecektir. 1 kâse aşure 350-400 kalori civarındadır. Bu nedenle aşure tüketirken abartıya kaçmamalıyız. Yüksek kalori içeriği nedeniyle aşureyi özellikle gebeler, emziren anneler, gelişme çağındaki çocuklar ve yoğun performans gerektiren işlerde çalışanlar rahatlıkla tüketebilir’’ diyor.

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