Atelektazi nedir, belirtileri nelerdir? Atelektazi neden olur, tedavisi nasıl yapılır?

ATELEKTAZİ NEDİR?



Atelektazi hastalığı, akciğerlerin bir kısmının veya çeşitli kısımlarının tıkanması nedeniyle hava keselerinin düzgün bir şekilde şişip gevşeyememesi ile görülen bir solunum yolu hastalığıdır.

Halk arasında akciğer büzüşmesi olarak adlandırılan bu durum, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir hatta ölümcül olabilir.

ATELEKTAZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Atelektazi belirtileri, vücudun oksijen alımının azalmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir ve şunları içerebilir:



-Solunum sıkıntısı ve hızlı nefes alma



-Sıkıntı ve yorgunluk hissi



-Kilo kaybı



-Derin nefes alırken sızıntı veya gıcırtı sesleri

-Öksürük ve balgam çıkarma

-Kulak çınlaması ve kulakta basınç hissi.



Bu belirtiler, kronik solunum hastalıkları, astım gibi sağlık sorunlarının varlığını da gösterebilir. Bu nedenle, bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda bir doktora başvurulması önerilir.

ATELEKTAZİ NEDEN OLUR?



Atelektazi hastalığını tetikleyen çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Bunlara bağlı olarak bu hastalık ortaya çıkmaktadır.



Atelektazi nedenleri;



-Yabancı cisim aspirasyonu,



-Havayolunda yer alan mukus tıkaçları,



-Tümörler.

ATELEKTAZİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Atelektazi tedavisinde atelektaziye neden olan durumun mümkünse ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Mukus tıkaçlarını seyrelterek öksürük ile dışarı atılabilmesi için kimi ilaçlara başvurulabilir.

Solunum fizyoterapisi ile mukus tıkaçlarının dışarı atılması, akciğer kapasitesinin arttırılması ve akciğerlerin alt kısımlarına daha rahat hava girişi sağlanabilir.



Özellikle ameliyat sonrası komplikasyon olarak ortaya çıkan atelektazilerde oksijen desteği sağlanarak tedavi mümkün olabilmektedir.

Atelektazi akciğer enfeksiyonları nedeniyle ortaya çıktığıysa uygun antibiyotikler tedavinin bir parçası olarak kullanılabilir.



Yabancı cisim nedeniyle olduğu saptanan atelektaziler bronkoskopi esnasında yabancı cismin mümkünse çıkarılmasıyla çözülebilir.



Eskiden geçirilmiş akciğer enfeksiyonları gibi nedenlerle oluşan uzun süreli (kronik) atelektazilerde, hastalık odağı olan bölge tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu gibi durumlarda atelektazi odağı olan parça cerrahi olarak çıkartılarak hem hastalığın tedavisi, hem de ileride gelişebilecek tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarının önlenmesi sağlanabilir.