Avrupa Birliği İlaç Ajansı’ndan (EMA) kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle JohnsonJohnson’ın corona virüs aşısına soruşturma

Johnson&Johnson aşılarını takip eden vakalardan biri klinik testlerin esnasında meydana geldi. O sırada şirket, aşının hatalı olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını söyledi. Ardından, aşıların yaklaşık 5 milyon kişiye verildiği ABD’de 3 ciddi vaka daha görüldü.



Bununla birlikte, Johnson&Johnson’In aşısı AB’de onaylanmış olsa da, kullanıma sunulmasının bu ayın sonlarına kadar başlaması beklenmiyor. Yine de AB, bazı ülkelerde iki doz gerektiren AstraZeneca aşısının kullanımına yönelik kısıtlamalara rağmen aşılama çabasını artırmak için tek doz uygulanan Johnson&Johnson aşı için büyük umutlar besliyor.



SPUTNİK V AŞISININ ONAYLANMASI İÇİN YETERLİ KANIT YOK

Diğer taraftan EMA bugün yaptığı farklı bir açıklamada, Rus Sputnik V aşısını onaylamak için henüz yeterli kanıta sahip olmadığını söyledi. Johnson&Johnson ve AstraZenaca/Oxford’un aşıları gibi Sputnik V de corona virüse karşı antikor oluşturmak amacıyla bazı yaygın soğuk algınlığının neden olan olan bir adenovirüs içeriyor.



Ancak, Bloomberg’ten Sam Fazeli, adenovirüs tekniğiyle geliştirilen corona virüs aşılarının kan pıhtılaşmasına neden olabileceğine dair artan kanıtlar nedeniyle, Sputnik V ve Johnson&Johnson’un onaylanmasının uzun bir süre alabileceğini bildirdi.



Johnson&Johnson’un aşısını geçen ay onaylayan Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) konuya ilişkin yorum yapmadı.



ASTRAZENECA/OXFORD AŞISININ PIHTILAŞMA İLE BAĞLANTISI OLASI



Öte yandan, EMA dün yaptığı açıklamada, AstraZeneca/Oxford aşısı ile kan pıhtıları arasındaki bağlantının olası olduğunu duyurdu, fakat aşının faydalarının hala risklerden ağır bastığının altını çizdi. EMA'nın güvenlik komitesi, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının AstraZeneca aşısının çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiğini belirtti.



Öte yandan, bir düzine AB ülkesi AstraZeneca/Oxford aşısının kullanımı durdurdu ya da belirli yaş gruplarının altına uygulanmasını yasakladı. Örneğin İngiltere 30 yaş altına, Hollanda ise 60 yaş altındakilere bu aşının yapılamayacağını bildirdi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 55 BİNİ AŞTI