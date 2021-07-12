Aynı anda corona virüsün iki farklı varyantına yakalanmanın mümkün olduğu kanıtlandı

Belçika’da bilimsel bir kongre tarafından yapılan açıklamada, Mart ayında Covid-19’dan ölen 90 yaşındaki bir kadının, iki corona virüs varyantına aynı anda yakalandığı belirtildi.

İKİ VARYANTA AYNI ANDA YAKALANMANIN MÜMKÜN OLDUĞU KANITLANDI



Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kongresi'nde (ECCMID) tartışılan söz konusu vaka, iki corona virüs varyantına aynı anda yakalamanın mümkün olduğunu gösteriyor.



Bununla birlikte kuruluş, kadının ilk olarak İngiltere ve Güney Afrika'da tanımlanan Alfa ve Beta varyantlarıyla hastalandığını ve iki farklı kişi tarafından enfekte edildiğini duyuruldu.



Belçika'nın kamu yayıncısı VRT, Brüksel yakınlarındaki Aalst'taki bir hastanede tedavi gören kadının aşılanmadığını söyledi. Avrupa Birliği'nin (AB) çoğu gibi Belçika da 2021'in başlarında aşı teslim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. AB’ye artık nüfusun yüzde 70'ini kapsayacak şekilde dozlar teslim etmesine rağmen aşı programı yavaş başladı.



Diğer taraftan, doktorlar 9-12 Temmuz tarihlerinde devam eden tartışmalara atıfta bulunarak, söz konusu kadının aynı anda iki varyantla enfekte olan ilk doğrulanmış vaka olduğunu ve nadir de olsa benzer ikili enfeksiyonların meydana gelebileceğini söyledi.



Aalst'taki OLV hastanesinden moleküler biyolog Anne Vankeerberghen, "Her iki varyant da Mart ayında Belçika'da dolaşıyordu. Bu nedenle, bu kadına iki farklı insandan iki ayrı varyant bulaşmış olabilir. Ne yazık ki, bu durumun nasıl gerçekleştiğini henüz bilmiyoruz” dedi.



Öte yandan, Avrupa Komisyonu, AB hastalık önleme ajansının tahminlerine atıfta bulunarak, corona virüsün oldukça bulaşıcı Delta varyantının bu yaz Avrupa'da baskın hale gelmesininin beklendiği konusunda uyardı.

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