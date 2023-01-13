Bal kabağı faydaları nelerdir? Bal kabağı hangi hastalıklara ve neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

Bal kabağı, kabakgiller ailesinde yer alan bir besindir. Dış kısmı çıkıntılı, sert ve yuvarlak, turuncu renkli bir gıda olarak bilinmektedir. Bal kabağı içerisinde tohum ve etli kısım bulunur. Lifli bir meyve olan bal kabağı, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir içermektedir.



BAL KABAĞI FAYDALARI NELERDİR?



Bal kabağı meyvesi içerisinde A, C ve E vitaminlerini barındıran yüksek oranda besleyici bir besindir. Vücuttaki enfeksiyonlarla savaşarak bağışıklığa karşı korumada etkili olur. Göz ve cilt sağlığını da etkileyerek vücudun yenilenmesini sağlar.

Bal kabağı kansere karşı koruma sağlar

Bal kabağında bulunan yüksek seviyelerde bulunan beta karoten gibi antioksidanların barındırarak akciğer veya prostat kanseri gibi belirli kanser türlerine karşı koruma sağlamaktadır.

Bal kabağı, doğru tüketimle beraber kanser riskine karşı korur. Aynı zamanda içeriğindeki karotenoid, A ve E vitaminler sayesinde meme kanseriyle mücadelede önemli rol oynar.

Bağışıklık sistemini destekler

Tüketildiğinde A vitaminine dönüşen beta-karoten içeren bal kabağı, bağışıklık fonksiyonunu geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin daha sağlıklı çalışmasına ve yaraların hızlı iyileşmesinde etkili olan C vitamini içerir.



Cilt sağlığını korur

Bal kabağı, cilt sağlığını geliştiren, cildin yenilenmesinde önemli rol oynayan C ve E vitaminleri içerir. Bunların yanında cilt dostu olan beta-karoten de yer almaktadır. C vitamininin dışardan takviye olarak alınması gerekir.

Kolajen oluşumunda önemli rol oynayarak cildin sıkılaşmasında etkili olur. Aynı zamanda yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Antioksidan kaynağı olan E vitamini ise güneşin yarattığı hasarlara karşı koruyarak C vitamini ile işbirliği içerisinde çalışır.



Göz sağlığında önemli bir rol oynar

Vücuttaki düşük seviyedeki A vitamini, görmede azalmaya neden olabilir. Bal kabağı içerisinde yer alan C ve E vitaminleri, Beta-karoten gözleri koruyarak hastalık riskini azaltmada önemli rol oynar. Bal kabağı bunların dışında lutein ve zeaksantin içerir, bu da katarakt riskinin azalmasına yardımcı olur.



Sindirime yardımcı olur

Diyet lifleri hem sindirim açısından hem de kilo vermek isteyenler için oldukça etkilidir. Özellikle kabızlığı önleyerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Bal kabağı içerisinde bulunan A vitamini sayesinde beta karoten kaynağı olarak bilinmektedir. Bu durum da sindirime etki ederek tok kalmaya yardımcı olur.

BAL KABAĞI NASIL TÜKETİLİR?



Zengin bir besin kaynağı olan bal kabağının içerisinde vitamin ve mineraller bulunur. Bu yüzden sağlığa birçok fayda sağlamaktadır.

Bal kabağı tüketim şekilleri şu şekilde sıralanabilir:

- Vitamin ve mineral kaybını önlemek için fırınlama ya da buharda kısa zamanlı olarak pişirilebilir.

- Uzman kontrolünde diyabet hastaları tüketebilir.



- Bal kabağı tüketileceği zaman kabuklarından ayrılması vitamin ve mineral kaybını engeller.

- Özellikle tüketmeden önce uzun süreler sıcağa maruz bırakmamak gerekir.

- Bal kabağı tatlısı yaparken sağlığa faydası için şeker yerine pekmez ya da bal tercih edilebilir.