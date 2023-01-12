Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Bamya tohumu nasıl tüketilir?

Bamya, tüylü yapısı nedeniyle bazı kişilerin tüketmekten uzak durduğu bir meyvedir. Türkiye'de genellikle 'ekşili bamya yemeği' olarak sofralarda yerini alan bu karakteristik bitki, yüzyıllardır tüketilir.

Bamya tohumu, meyvesi olgunlaştıktan sonra oluşan küçük, koyu kırmızı veya kahverengi tohumlardır. Bamya tohumları meyvesinden ayrıştırılarak kurutulur.

BAMYA TOHUMU FAYDALARI NELERDİR?



Kolesterolü Dengeler

Vücut fonksiyonları için önemli bir role sahip olan kolesterol, yüksek olduğunda kalbi etkileyerek kan akış seyrini bozabilmektedir. Kolesterol düşürücü besinler arasında yer alan bamya tohumu, sindirim esnasında vücut tarafından emilmek yerine dışarı atılmasını sağlayan kalın jel benzeri bir madde içermektedir. Böylelikle bamya tohumu, kolesterolü düşürmede yardımcı bir rol üstlenir.



Göz Sağlığına Etki Eder

Göz sağlığı için gün içerisinde tüketilen besinler oldukça önemlidir. Bazı ülkelerde göz sağlığını iyileştirmede kullanılan bamya tohumu, içeriğindeki A vitamini ve beta-karoten sayesinde göze bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkları önleyerek retinayı korumada önemli bir rol oynamaktadır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Sağlıklı beslenmeye büyük katkıları bulunan bamya tohumu, diğer besinlere oranla vitamin açısından oldukça zengindir. Günlük vitamin ihtiyacının bir kısmını karşılayan bamya tohumu, magnezyum, folat, A, C, K ve B6 vitaminlerini barındırır.

Aynı zamanda beyin hücrelerinin canlı kalması ve yenilenmesine yardımcı olan bamya tohumu, içeriğindeki B vitamini sayesinde unutkanlığı da önlemede etkili olmaktadır. Bamya tohumu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı savaşmasında önemli rol oynar.



Gerginliği ve stresi önler

Bamya tohumu, beyin sağlığını önemli derecede etkileyen B vitamini içerir. Beyin hücrelerin yenilenmesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesi için bamya tohumu tüketmek etkili olacaktır. Unutkanlık ve konsantrasyon güçlüğü çeken kişiler bamya tohumu tüketerek bu durumun önüne geçebilir.

Uykusuzluk ve stres gibi sorun yaşayanlar da bamya tohumunu besin listesine ekleyebilir. Bu etkilerinden dolayı stres ve gerginlik bamya tohumu tüketen kişilerde daha az görülür.

Bağırsakları Temizler Ve Kilo Verme Etkilidir

Kilo vermek veya zayıflamak için besinlerden yararlanmak gerekir. Bamya tohumu, bağırsakları rahatlatmada etkili olduğundan metabolizma hızını artırır. Aynı zamanda bağırsak tembelliği ve kabızlık gibi problemler yaşamanıza da engel olmaktadır.

Lifli yapısından dolayı tüketildiğinde tokluk hissi veren bamya tohumu, hızlı kilo vermede etkili olduğu bilinmektedir. Tok tutmasının yanı sıra ayrıca düşük kalori değeri de olan bamya tohumu sağlıklı bir şekilde kilo vermeye de yardımcı olur.

Kansere Karşı Bağışıklığı Güçlendirir

Bamya tohumu, günümüzde, en sık ortaya çıkan hastalıklar arasında yer alan kansere karşı, bağışıklığı güçlü tutmak ve kanser hücrelerinin oluşumunu önlemede etkili olmaktadır. Bamya, kanser hücrelerinin yayılmasını engelleyen lektin adıyla bilinen bir protein türü içerir. Bağışıklık sistemi için oldukça faydalı olan bamya tohumu ise zararlı hücrelerin vücuda girmesini önleyerek yayılmasını engellenmektedir.

Karaciğer Sağlığını Korur

İçeriğindeki vitaminler sayesinde vücudun yapım olaylarında etkili olan bamya tohumu, karaciğeri koruyarak iyi bir şekilde çalışmasında etkili olur. Özellikle bitkisel bir çözüm arayanlar bamya tohumu tükettiklerinde nikotin kaynaklı hasarlardan oluşan karaciğer hastalıklarını önler.



Eklem ve Diz Ağrılarına Bitkisel Çözüm



Bamya tohumu, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir besindir. Özellikle içeriğinde bulunan K vitamini sayesinde kemik sağlığının iyileşmesinde ve kemiklerin yenilenmesinde etkilidir. Düzenli tüketilen bamya tohumu, osteoporoz ve kemik hastalıklarının oluşum riskini azaltarak kemik sağlığını korur.



Astıma Doğal Çözüm

Bamya çekirdeklerinden elde edilen tohumlar toz haline getirilerek bal ve zeytinyağı eklenebilir. Macun kıvamına gelen bu karışım bronşit ve astımı engellemede etkilidir.

Diyabet Dostu

Geleneksel bir tedavi yöntemi olarak kullanılan bamya tohumu, Türkiye’de son zamanların merak edilen bir besinidir. Bamya tohumunun diyabet tedavisinde etkili olduğu çalışmalarla desteklense de bu çalışmalar kesin bir sonuç içermemektedir. Bamya tohumu antioksidan içeriği sayesinde insülin direncini azaltmaya yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLMELİDİR?



Bamyanın içerisinde bulunan küçük çekirdekler bamya tohumu olarak adlandırılmaktadır. Bamya tohumu tane olarak yenebildiği gibi tohum ezilerek toz haline getirilip gıdalarla da tüketilebilir.

Bamya tohumlarını öğüterek toz haline getirdiğinizde üstüne sıcak su ekleyip, demleyerek içebilirsiniz. Aynı zamanda yoğurt vb. ürünlerle birlikte yiyebilirsiniz. Bununla birlikte 9-10 adet bamyayı oda sıcaklığındaki bir suyun içinde bekleterek, suyunu içebilirsiniz.

BAMYA TOHUMUNUN ZARARLARI NELERDİR?



Bamya tohumu tüketmenin bir zararı olmasa da dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Alerjik bünyeye sahip olanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar, özel beslenme programını uygulaması gerekenler, her gün düzenli ilaç kullananlar ve hamilelik döneminde olan kadınların mutlaka alanında uzman doktorlara danışmaları gerekir.