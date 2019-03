Anevrizma, günümüzde her yüz kişiden 5’inde ortaya çıkıyor. Kadınlarda erkeklerden biraz daha fazla görülen hastalık, genç-yaşlı herkeste görülebiliyor. Kanadığı zaman hasta hayatını kaybedebiliyor, ya da kalıcı nörolojik hasarlar meydana gelebiliyor.



Birçok hastanın anevrizma nedeniyle daha teşhis konulamadan hayatını kaybettiğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kuday, geçmeyen şiddetli baş ağrılarının önemsenmesi gerektiğini vurguladı. Ölüm oranları arasında kalp ve kanserden sonra beyin kanamalarının geldiğine dikkat çeken Kuday, "Bu beyin kanamalarının en önemli nedenlerinden biri travma diğeri ise anevrizmadır. Anevrizmayı bir su tesisatı gibi düşünecek olursak, bu tesisatın belli yerinde kavşaklar var. Kavşakların zayıf noktalarından, ufacık bir yerden baloncuk ortaya çıkıyor. Tansiyon değişikliğinde veya sinirlenince veya durup dururken bu baloncuklar patlayabilir. Bu patlama esnasında hastaların önemli bir kısmının hayatını kaybediyor. 1/5'i hemen, diğer 1/5’i iki saat içinde, üçüncü 1/5’ i yirmi dört saat içinde ölür. Dördüncü 1/5’ i 1-2 gün sonra hayatını kaybeder. Beşinci 1/5’i hastaneye ulaşır. O da uygun hastaneye ulaşırsa ki her hastanede bu tedavi yapılamaz" ifadelerini kullandı.



"GEÇMEYEN BAŞ AĞRILARINI ÖNEMSEYİN"



Kuday, anevrizmanın çoğunlukla kanamadan belirti vermeyeceğini vurgulayarak, "Anevrizma bazen sızıntı yapar, o zaman belirti olur. Hasta der ki 'benim başım ağrıyor, bilhassa geceleri ve ensem ağrıyor' der. Sızıntı vardır. Veya gözünün arkasında şiddetli bir ağrı vardır. O bölgedeki anevrizmadan kaynaklanıyor olabilir. Yani anevrizma patlamamıştır ama sızıntı vardır. Daha çok ense ağrısı vardır. Ağrı hiç geçmez ve ağrı kesiciye de cevap vermez. Bu nedenle geçmeyen bağ ağrıları önemsenmelidir" ifadelerini kaydetti.



"ANEVRİZMA TIPKI MAYIN TEMİZLEMEYE BENZER"



Anevrizmal kanamanın çoğu zaman anjiyoya gerek kalmadan tomografi ve MR ile de belirlenebileceğini ifade eden Beyin Cerrahı, "Anevrizmanın tedavisi eskiden yalnızca ameliyattı. Ameliyat; beynin aralıklarından girerek yaptığımız beyin cerrahisinin en zor ameliyatıdır. Ameliyat çok iyi gider fakat hastanın damarları kendiliğinden büzülür. Hiçbir şey yapamazsınız. İstediğiniz kadar usta cerrah olun, cevap vermez, hastayı kaybedersiniz. Benzetecek olursak anevrizma cerrahisi tıpkı mayın temizlemeye benzer. Çok dikkat ister ve sizin zamanınız kısıtlıdır. Eğer patladıysa temizlemek için zamanınız sadece 3 dakikadır. 3 dakikadır ve sonra her şey biter. Beynin kansızlığa tahammülü azdır" şeklinde konuştu.



Anevrizmanın ameliyatsız da tedavi edilebileceğini kaydeden Kuday, "Türkiye bu konuda çok ileri. Nöroradyologlar tıpkı anjiyo yapar gibi damarlardan giriyorlar ve anevrizmayı kapatıyorlar. Bu teknoloji her gün gelişiyor. Türkiye’de bu tedavi çok ileri yani ama nerelerde? Üniversitelerde ve belirli çok vakıf üniversitelerinde ileri. Herkes yapamaz. Eğer kanama varsa bu sefer açık ameliyat yapıyoruz. Yani kanı boşaltıyoruz. Kanamayı durdurmak için anevrizmanın boynuna bir klips koyuyoruz. Bunu da her cerrah yapamaz yani belirli bir tecrübesi olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



