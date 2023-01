Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Bebeklerde diş çıkarma ne zaman başlar? Nasıl anlaşılır?

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA NEDİR?



Bebeklerde, diş eti içinde gelişimini tamamlayan süt dişlerinin ağız boşluğuna ulaşması sürecine diş çıkarma denir. Bebeklerde diş çıkarma; genellikle 4. ile 7. ay arasında görülmeye başlamakla birlikte, ağız içindeki dişlerin türüne göre ortaya çıkma zamanı da değişiklik gösterir. Dişlerin çıkma süreci, her bebekte genetik ve çevresel faktörlerle ilişkili olarak farklı seyredebilmektedir.



BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA NE ZAMAN BAŞLAR? DİŞ ÇIKARMA SÜRECİ NASIL GELİŞİR?



Bebeklerin diş çıkarma dönemi genellikle 4. ve 7. aylar arasında olmakla beraber çok büyük değişiklikler de göstermektedir. 3. veya 4. ayda nadiren de olsa diş çıkarabilen bebekler olabildiği gibi ilk dişini 12., 14. ayda çıkaran bebekler de olabilir.

Süt dişlerinin tamamlanması 3 yaşına kadar gerçekleşir ve bu süreçte çocukta 20 tane süt dişi tamamlanmış olur. 5-6 yaşından sonra da süt dişleri dökülür ve çocukta kalıcı dişler çıkmaya başlar. 11-12 yaşına kadar bu süreç devam eder ve o yaşlara gelindiğinde 32 dişin tamamı çıkmış olur.

BEBEĞİN DİŞ ÇIKARMAK ÜZERE OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?



Diş çıkarma süreci her bebek için farklı olabilir ancak genel olarak en sık karşılaşılan diş çıkarma belirtisi bebeğin diş etlerinin kırmızı ve kabarık olmasıdır. Bebeğin diş çıkarmak üzere olduğunu belirten diğer işaretler: Bebeğin her zamanki haline göre daha huysuz, hassas ve huzursuz olması, çok hafif ateşinin olması ve her zamankinden fazla salyasının olması sayılabilir.

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİ NELERDİR?



Bebeklerde diş çıkarma belirtileri bebekten bebeğe farklılıklar gösterir. Hiçbir belirti vermeden diş çıkaran bebekler olabilir.



Diş çıkarma sırasında bebeklerde genellikle aşağıdaki belirtiler görülür;



-Huzursuzluk

-Geceleri sık uyanma

-İştahsızlık

-Katı gıdayla beslenen bebeklerde anne sütü veya biberona daha çok yönelme

-Dışkısında hafif bir yumuşama

-Hafif bir ateş

-Ağrı

-Şişmiş diş etleri

-Kırmızı-sıcak yanaklar

-Aşırı salya

-Pişik

-Uyku düzeninde değişiklik

-Kulak ve yanağını kurcalaması, kaşıması

-Bir şeyler çiğneme isteği

-Genel bir huzursuzluk hali

-Ağız çevresinde döküntüler.

Bunlar süt dişlerini çıkarma sürecinde olan bebeklerde görülen rahatsızlıklardır. 5 yaşından sonra süt dişlerini döküp kalıcı dişlerini çıkarmaya başlayan çocukta ise bunlar görülmez.

DİŞ ÇIKARMA KAÇ GÜN SÜRER?



Bebeklerde diş çıkarmanın kaç gün süreceğine dair kesin bir veri yoktur. Ancak araştırmalara göre bir dişin çıkış süreci 8 günden fazla sürebilir. Diş patlamadan 4-8 gün önce belirtiler kendini gösterebilir. Özetle diş eti kabardıysa, dişin ortalama 4 gün sonra çıkması mümkündür.



BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMADA ATEŞ NE KADAR SÜRER?



Sanılanın aksine diş çıkarma sürecinin bebekte ateşe yol açtığını destekleyecek yeterli bilimsel kanıt yoktur. Diş çıkarmak bebeğin vücut ısısında hafif bir yükselmeye neden olabilir ancak bu yüksek ateşin diş süreciyle bağlantısı olduğunu göstermez. Diş çıkarmaya bağlı görülen hafif ateş genellikle herhangi bir medikal tedavi gerektirmez.



DİŞ ÇIKARMAYA NE İYİ GELİR?



Bebeği rahatlatmak ve diş çıkarma ağrısını hafifletmek için diş kaşıma oyuncağını soğutarak vermek, havuç, salatalık, elma, kereviz sapı gibi meyve ve sebzeleri yine soğuk bir şekilde kemirmesi için hazırlamak, temiz eller ile dairesel hareketlerle bebeğin diş etlerine bir süre masaj yapmak faydalı olmaktadır.



Ancak bazı çocuklar bu dönemi, biraz daha sıkıntılı ve yoğun olarak yaşayabilir. Hekim önerisiyle parasetamol içeren ilaçlar verilebilir.

Topikal benzokain içeren uyuşturucu bileşikler mevcuttur, ancak bazı araştırmalar bebeğin kanındaki oksijen seviyelerini etkileyebileceği için bunların çok dikkatli şekilde kullanılması gerektiğini göstermektedir.