Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın, bağışlamış olduğu organları 3 hastaya nakledildi.

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

Bakanı Fahrettin Koca, 'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışladığı organların 3 hastaya nakledildiğini duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hasta, bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye yeni bir yaşam armağan etti. Yakınlarının da onayıyla donörden alınan karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak Ankara, Sivas ve Samsun'da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi."

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