Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışladığı organların 3 hastaya nakledildiğini duyurdu.



Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hasta, bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye yeni bir yaşam armağan etti. Yakınlarının da onayıyla donörden alınan karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak Ankara, Sivas ve Samsun'da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi."



Giresun’da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hasta, bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye yeni bir yaşam armağan etti. Yakınlarının da onayıyla donörden alınan karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak… pic.twitter.com/eYybF06S4O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2023