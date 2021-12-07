Bilim insanları: Alzheimer tedavisi için en uygun ilaç Viagra

ABD merkezli Cleveland Klinik Araştırma Merkezi, inceledikleri bin 600 adet ilaç arasından Viagra’nın Alzheimer Hastalığı tedavisi için en uygun ilaç olduğunu ileri sürdü. Bulgular, hastalığa yakalanma olasılığının yüzde 69 azaldığını ortaya koydu.

Haberler - DHA 07.12.2021 - 12:08

Bilim insanları: Alzheimer tedavisi için en uygun ilaç Viagra

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Cleveland Klinik Araştırma Merkezi dün yaptığı basın açıklamasında, Sildenafil'i (Marka ismi Viagra olarak biliniyor) hastalığını önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olacak umut verici bir ilaç adayı olarak tanımladı.

7 milyondan fazla hastadan oluşan bir veri tabanının geniş ölçekli analizi yoluyla elde edilen bulgulara göre; Sildenafil’in Alzheimer hastalığı insindansını yüzde 69 oranında azalttığını belirledi. Ancak bilim insanları, yaptıkları çalışmanın ‘klinik testlerle’ teyit edilmesi gerektiğini ve Sidenafil'in Alzheimer tedavisinde kullanılması için birçok bilimsel aşamadan geçmesi gerektiğini vurguladı.

EN İYİ İLAÇ ADAYI SİLDENAFİL

Araştırmanın finansörü Ulusal Enstitüleri'nin (NIH) bir parçası olan Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nde (NIA) Çeviri Biyo-informatik ve İlaç Geliştirme Program Direktörü Dr. Jean Yuan, “Bu, Alzheimer hastalığı klinik deneyleri için iyi adaylar olabilecek mevcut ilaçları veya mevcut güvenli bileşikleri bulmak için desteklediğimiz birçok çabadan biridir” dedi.

Araştırmacılar, geniş bir gen haritalama ağı kullanarak, 1.600'den fazla FDA onaylı ilaçtan hangisinin Alzheimer hastalığı için etkili bir tedavi olabileceğini belirlemek için genetik ve diğer biyolojik verileri birleştirdi. Klinik öncesi modellerde biliş ve hafızayı önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilen Sildenafil (Viagra), en iyi ilaç adayı olarak sunuldu.

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