Bilim insanları corona virüs ve beyin hasarı uyarısında bulundu

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Corona virüs salgınının tüm etkileri insanlar için halen büyük bir muamma.



Bilim insanları Covid-19'ın fiziksel, ruhsal ve sosyal etkilerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.



İngiltere'deki Londra Üniversitesi Akademisi'nde (University College London, UCL) yapılan yeni bir çalışmada yeni tip corona virüs salgınıyla beyin hasarı arasındaki ilişkiye dikkat çekildi.



Araştırmacılar corona virüs salgını sonrası beyin hasarlarında artış olabileceğine işaret etti.



Çalışma fonksiyon bozukluğu, inme, sinir hasarı gibi beyin hastalıklarıyla hastaneye giden 43 Covid-19 hastasının katılımıyla gerçekleştirildi.

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de





Corona virüs salgınının tüm etkileri insanlar için halen büyük bir muamma.



Bilim insanları Covid-19'ın fiziksel, ruhsal ve sosyal etkilerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.



İngiltere'deki Londra Üniversitesi Akademisi'nde (University College London, UCL) yapılan yeni bir çalışmada yeni tip corona virüs salgınıyla beyin hasarı arasındaki ilişkiye dikkat çekildi.



Araştırmacılar corona virüs salgını sonrası beyin hasarlarında artış olabileceğine işaret etti.



Çalışma fonksiyon bozukluğu, inme, sinir hasarı gibi beyin hastalıklarıyla hastaneye giden 43 Covid-19 hastasının katılımıyla gerçekleştirildi.

İSPANYOL GRİBİ UYARISI

UCL'in noroloji enstitüsünde görev yapan ve araştırmanın eş yazarı Michael Zandi, "1918 yılındaki İspanyol gribinden sonraki yıllarda uyku rahatsızlığının yaygınlaşması gibi geniş çaplı beyin hastalıkları salgını görüp görmeyeceğimiz halen merak konusu" dedi.



Covid-19 üst solunum yollarını etkileyen bir hastalık olarak biliniyor. Ancak beyin doktorları ve nörobilimciler Covid-19'un insan beyni üzerinde etki bırakabileceğini düşünüyor.



Araştırmadaki dokuz katılımcıdan genellikle viral rahatsızlıklar sonrası çocuklarda karşılaşılan akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) görüldü. Makalede normalde Londra'da ayda ortalama bir ADEM hastasının görüldüğü ancak şu anda her hafta bir hastanın benzer semptomları gösterdiği belirtildi.



Corona virüs küresel salgını henüz bir yılını bile doldurmadı. Bu nedenle uzun dönemli etkileri öngörülemiyor.



VİRÜS BEYİN HÜCRELERİNDE 3 GÜNDE 10'A KATLANIYOR

İnsan beyni

Covid-19'un beyinde hasar bırakabileceğine dair bir araştırma da geçen aylarda ABD'de yayımlanmıştı.



ABD’de yer alan John Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni tip corona virüsün akciğer ve damar çeperlerinin yanı sıra beyin hücrelerini de enfekte edebileceğini keşfetti. Laboratuvar ortamında ürettikleri mini beyinler üzerinde çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, corona virüs miktarının beyin hücrelerinde 3 gün içinde 10 katına çıktığını aktardı.



Araştırmacılar, Covid-19’un solunum hastalıklarının yanı sıra psikoz, mani, depresyon ve yorgunluk gibi zihinsel sorunlara neden olduğunu belirtti.



Bununla birlikte, Covid-19 hastalarında katatoni (fiziksel ve zihinsel kapanma) ve Guillain-Barre sendromu gibi son derece ciddi rahatsızlıkların görüldüğü bilirtildi.



HASTALARIN ÜÇTE BİRİNDE BEYİN VE SİNİR HASARI



Çin’in Wuhan kentinde bulunan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni tip corona virüsün ağır hastaların yaklaşık yarısında, tüm vakaların ise üçte birinde beyin ve sinir sistemine zarar verdiğini ortaya koymuştu.



JAMA Neurology Journal’de yayımlanan araştırmada, Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden nörolog Bo Hu ve meslektaşları, ocak ayı ortasından şubat ortasına kadar, salgının ortaya çıktığı Wuhan’da 214 Covid-19 hastasını inceledi.Hastaların tümü üniversiteye bağlı Union Hastanesi'ndeki özel bakım merkezlerinde tedavi edildi.

BEYİN AMELİYATI OLURKEN DOLMA YAPTI