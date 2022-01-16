Bilim Kurulu üyesi Özlü'den Omicron açıklaması: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicronun çok hızlı yayılmasıyla çok sayıda hastalanan kişide bağışıklık oluşturacağını belirtti.

"HASTALIĞI GEÇİREREK BAĞIŞIKLIK SAĞLAMIŞ OLACAKLAR"



Özlü, "Yeni varyantın çok daha hızlı yayılması, çok sayıda kişiyi hastalandırması bir bağışıklık oluşturacak. Aşıya ulaşamayan ve aşı yaptırmak istemeyenler bu şekilde hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olacaklar gibi. Hastalık şimdiki gibi hafif seyrederse, ölümcül olmazsa çok sayıda kişide bağışıklık olmasına ve önümüzdeki süreçte pandeminin ılımlı hale ya da süreğen bir hastalığa dönüşmesine neden olabilir. Bu senaryolardan ve olasılıklardan bir tanesi" diye konuştu.

"ÖLÜMLER ARTABİLİR, HASTANELER DOLABİLİR"

Prof. Dr. Özlü, kötü senaryonunda olabileceğini, çok sayıda kişinin hastalanması, hastanelerin dolması, ölümlerin artması gibi ihtimallerinde söz konusu olabileceğine vurgu yaptı.

"SPORTİF MÜSABAKALAR 'BULAŞ' RİSKİ TAŞIYOR"



Özlü, sportif müsabakalarda virüsün bulaşma açısından risk taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Özlü, "Çok sayıda oyuncu pozitif çıktı. Futbol dışındaki diğer sportif müsabakalar da bulaşma açısından risk taşıyor. Kıran kırana yarış yapıyorsunuz. Mesafeyi korumanız mümkün değil. Maçlarda ve antrenmanlarda bu risk var. Seyirciler için de aynı şey geçerli. Kalabalık ve yan yanalar mesafeyi koruyamıyorlar. Maske kullanmayanlar var. Dolayısıyla bulaşma riski yüksek" dedi.