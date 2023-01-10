Biotin nedir ve ne işe yarar? Biotin faydaları nelerdir?

BİOTİN NEDİR?



Biotin, B vitamini ailesine ait bir vitamindir. B7 vitamini ya da H vitamini olarak da adlandırılmaktadır. Biotin, suda çözünen bir vitamin olduğu için vücutta depolanamaz. Bu nedenle, gıda yoluyla yeterli derecede tüketmek gereklidir.

Biotin; karbonhidrat, protein ve yağ metabolizması gibi birçok metabolik süreçte ayrıca hücre büyümesinin yanı sıra DNA ve protein sentezinde görev alır. Biotin seviyesi kan testiyle belirlenmektedir.

BİOTİN (H VİTAMİNİNİN) FAYDALARI NELERDİR?



Tüm B vitaminleri gibi biotin de enzimlerin bir bileşenidir ve bu nedenle vücuttaki sayısız metabolik süreçte yer almaktadır. Peki biotin yani H vitamini ne işe yaramaktadır?



Biotin, kardiyovasküler sistem, metabolizma, sindirim ve sinir sisteminde birçok önemli işleve sahiptir. Amino asitlerin, glikoz ve yağ asitlerinin işlenmesinde yer alır ve karbonhidratları, proteinleri ve yağları enerjiye dönüştürür.

Biotin, kan hücrelerinin ve sinir dokusunun bakımını da sağlar. Kan şekeri düzeylerini normalleştirmeye ve diyabeti önlemeye yardımcı olabilir.

Kötü kolesterolü (LDL) düşürür ve iyi kolesterolü (HDL) artırarak kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki göstermektedir.



Biotin doku oluşumunu ve yenilenmesini destekler.

Saç, cilt ve tırnak oluşumu için temel protein olan keratin üretiminde görev alır. Bu sebeple biotin cilt, saç ve tırnak sağlığı için önemli bir vitamindir.

Biotin eksikliği saçların güçsüzleşip dökülmesine, tırnakların kırılgan olmasına neden olabilmektedir. Cilt içinde önemli bir vitamin olan biotin cildin su dengesini de düzenlenmesinde rol oynar.

BİOTİN (H VİTAMİNİ) HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?



Biotin içeren besinler arasında aşağıdakiler yer alır:

-Karaciğer,

-Elma,

-Yumurta (Sarısı),

-Havuç,

-Muz,

-Peynir,

-Maya,

-Yeşil yapraklı bitkiler,

-Badem, yer fıstığı, ceviz gibi kuruyemişler,

-Fındık ezmesi,

-Soya fasulyesi ve diğer baklagiller,

-Domates,

-Tahıllar,

-Karnabahar,

-Mantar türleri.

Besinlerdeki biotinden en yüksek miktarda yararlanmak için bitki kökenli yiyecekleri çiğ ya da az pişirerek tüketmek gerekir. Aynı şekilde pişirilmesi gereken besinleri gereğinden fazla pişirmek biotin değerinin düşmesine neden olur.

BİOTİN (H VİTAMİNİ) EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?



Sağlıklı ve dengeli beslenen bir kişide biotin eksikliği nadir görülmektedir.

Şeker hastalığı, Çölyak hastalığı, Crohn hastalığı (iltihaplı bağırsak hastalığı) gibi kronik hastalıklar, uzun süreli antibiyotik kullanımları, aşırı alkol ve sigara tüketimi, uzun süreli tek tip diyetler ve bazı genetik hastalıklar sonucu biotin eksikliği ortaya çıkabilmektedir.

Biotin eksiklikleri genellikle beslenme desteği ile giderilebilmektedir. Beslenmenin yeterli olmadığı durumlarda biotin takviyeleri de kullanılabilmektedir.



Biotin (H vitamini) eksikliği belirtileri şunlardır:



- Kolay kırılan tırnaklar



- Mat ve güçsüz saçlar veya saç dökülmesi



- Solgun ve sağlıksız bir cilt



- İştah kaybı



- Mide bulantısı



- Cilt tahrişleri ve iltihapları (örneğin ağız ve burun çevresindeki pullu, kızarık cilt bölgeleri)



- Kas ağrıları



- Yorgunluk



- Enfeksiyonlara yatkınlık



- Depresyon.

GÜNLÜK BİOTİN İHTİYACI NEDİR?



Sağlıklı ve dengeli bir beslenme uygulayan yetişkinler biotin ihtiyaçlarını genellikle sorunsuz bir şekilde karşılamaktadır. Günlük biotin ihtiyacı; 15 yaş ve üstü yetişkinler için günlük 30-50 mikrogram olarak önerilmektedir. Çocuklar için daha düşük değerler yeterli olabilmektedir. Biotin eksikliğini kan testi ile belirlenebilmektedir.