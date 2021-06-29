Cambridge Üniversitesi: FFP3 tipi maskeler yüzde 100 koruma sağlıyor

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi Hastaneleri NHS Vakfı'ndan bilim insanları, Cambridge kentindeki Addenbrooke’s Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının Covid-19 tedavisi sırasında kullandıkları yüz maskelerinin (FRSMs), Aralık 2020 itibariyle FFP3 tipi filtreli maskeyle değiştirildiğini açıkladı.

Bilim insanları düzenli aralıklarla yapılan test sonuçlarına göre, FFP3 tipi maskelerin neredeyse yüzde 100’e kadar koruma sağladığını duyurdu.

Yapılan araştırma bulgularına göre, maskenin Covid-19 hastalarını tedavi ederken sağlık çalışanları için büyük bir fark yarattığı vurgulandı ve FFP3 maskelerinin tüm ülkede kullanılması tavsiye edildi.



BULAŞ RİSKİ SIFIRA İNDİ



Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık çalışanlarının diğer hastaları tedavi eden sağlık çalışanlarına göre 47 kat fazla Covid-19’a yakalanma riski bulunurken, FFP3 maskelerin bu riski neredeyse sıfıra indirdiği belirtildi.



Cambridge Üniversitesi MRC Biyoistatistik Birimi'nden Dr. Chris Illingworth "FFP3 maskeleri kullanılmaya başlanınca, Covid-19 hastalarına maruz kalmayla olan vakaların sayısı önemli ölçüde düştü” dedi.

Araştırmanın yazarlarından biri olan Cambridge Üniversitesi İş Sağlığı Servisi'nden Dr. Mark Ferris "Covid-19 hastalarıyla ilgilenen personelin karşılaştığı risklere bakmak için bir matematiksel model geliştirdik. Bu bize, daha iyi PPE (kişisel koruyucu ekipman) kullanmanın sağlık çalışanlarının riskini azaltmada sahip olabileceği büyük etkiyi gösterdi" diye konuştu.



Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık çalışanlarının diğer hastaları tedavi eden sağlık çalışanlarına göre 47 kat fazla Covid-19’a yakalanma riski bulunurken, FFP3 maskelerin bu riski neredeyse sıfıra indirdiği belirtildi.



Cambridge Üniversitesi MRC Biyoistatistik Birimi'nden Dr. Chris Illingworth "FFP3 maskeleri kullanılmaya başlanınca, Covid-19 hastalarına maruz kalmayla olan vakaların sayısı önemli ölçüde düştü” dedi.



Araştırmanın yazarlarından biri olan Cambridge Üniversitesi İş Sağlığı Servisi'nden Dr. Mark Ferris "Birleşik Krallık'ta pandeminin ikinci dalgasında toplanan verilere dayanarak, Covid-19 hastalarıyla ilgilenen personelin günlük olarak karşılaştığı risklere bakmak için bir matematiksel model geliştirdik. Bu bize, daha iyi PPE (kişisel koruyucu ekipman) kullanmanın sağlık çalışanlarının riskini azaltmada sahip olabileceği büyük etkiyi gösterdi" diye konuştu.

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