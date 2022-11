Celenes By Sweden, endemik bitkileri serumlarıyla cilt bakım rutinine dönüştürdü

Yoğun kimyasal, sentetik madde içeren kozmetik ve bakım ürünlerinin hem insan sağlığında hem de doğada yol açtığı hasarlar, tüketicileri vegan ürünlere talebi artırıyor.

İsveç menşeli kozmetik şirketi Celenes By Sweden, ana maddeleri endemik bitkilerle buluşturan formülüyle ürettiği yeni vegan cilt bakım serumu serisini 19 Ekim’de düzenlediği lansmanında tanıttı.

Marka, İsveç’in sonuç odaklı cilt bakım prensibiyle ürettiği seriyle birlikte insana ve doğaya zarar veren ürünlere dair hem tüketiciler hem de markalar adına çift taraflı toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca bitkisel ve etkili içeriklerle kullanıcılarına onarıcı sonuçlar vaat ediyor.



Tüketicilerin bir ürünü satın alırken göz önünde bulundurduğu kriterlerin ilk sıralarında artık sürdürülebilirlik ve veganlığın geldiğini belirten Celenes By Sweden Marka Müdürü Zeynep Alkan, konuya dair şu bilgileri paylaştı:

“Ana maddelerini İsveç’in endemik bitkileriyle birleştirdiğimiz vegan içerikli yeni serum serimizin lansmanını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Lansmanda sosyal medya, basın ve farklı sektörlerden birçok kişiyi ağırladık. Bu sayede hem misafirlerimize ürün ve hizmetlerimizle ilgili gelişmeleri aktardık hem de güncel trendler ışığında tüketicilerin nabzını tuttuk. Sürdürebilirliğe dair benimsediğimiz ilkelerin haricinde, lansmanda edindiğimiz bilgileri de Ar-Ge çalışmalarımızda göz önünde bulundurarak hem doğayı ve insan sağlığını koruyoruz, hem de tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun çözümleri geliştiriyoruz.”



SENTETİK MADDELİ KOZMETİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ DOĞADA HASAR BIRAKIYOR



Lansmanlarında aldıkları olumlu geribildirimlerin yanı sıra tüketicilerin kozmetik ve bakım ürünlerine dair değişen eğilimlerini daha yakından inceleme fırsatı bulduklarını aktaran Zeynep Alkan, “Lansmanımızın dışında, alışılmışın ötesinde uyguladığımız pazar aktivitelerimiz ve sosyal medya aracılığıyla takipçilerimizle kurduğumuz iletişimden kaydettiğimiz bilgilere göre tüketicilerin çevreye ilişkin farkındalığının arttığını, vegan ve temiz içerikli kozmetik, bakım ürünlerinin trend haline dönüştüğünü görüyoruz. Bu gelişmeler insanlarla sınırlı kalmıyor ve doğaya da büyük bir fayda sağlıyor. Çünkü her gün bakım yaparken cildimizde kullandığımız ürünlerdeki kimyasal maddeler yalnızca insan sağlığına zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda suya ve toprağa karışarak doğada da geri dönülemez hasarlara çok açıyor. Biz de ürünlerimizin ana maddelerini İsveç’in endemik bitkileriyle birleştirdiğimiz vegan içerikli yeni serum serimizle, sürdürebilirliğe dair benimsediğimiz tüm ilkelerimizi faydalı ürünlere dönüştürmeye devam ediyoruz” dedi.



İSVEÇ’İN ENDEMİK BİTKİLERİ CİLT BAKIM SERUMUNA DÖNÜŞTÜ



Spesifik cilt problemlerinin giderilmesi için oluşturdukları yeni vegan serum serisinde 4 ayrı ürün grubunun yer aldığına dikkat çeken Celenes By Sweden Marka Müdürü Zeynep Alkan, “Tüm ürün gruplarımızda olduğu gibi bu serum serimizde de insan sağlığına ve doğaya saygılı yaklaşımımızı önceliklendirdik. Serimizde İskandinav ülkelerinin yemyeşil doğasından ilham aldık. Bu sayede cildin ihtiyaç duyduğu besinlerden çok daha fazlasını sunuyoruz. Hayvan deneyi yapmadan ürettiğimiz serimizle cildi güçlü vitaminlerle besliyoruz. Hyaluronic Acid Serum adını taşıyan ürünümüzde ilk defa fermante bir aktifi Hyaluronic asitle bir araya getirerek, kullanıcılarımızın meyve asidinin cilde ve sağlığa saymakla bitmeyecek faydalarından yararlanmasını sağlıyoruz. Vitamin C serumumuzla da ciltteki akne, leke, çizgi ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.



VEGAN SERTİFİKALI SERUMLAR ÖZEL REÇETELERLE DESTEKLENİYOR



C vitamini serumunun kolajen ve elastin proteininin üretimini hızlandırmasıyla daha sağlıklı bir görünüm sunduğunun altını çizen Zeynep Alkan, serilerinin diğer ürünleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

“AHA & BHA Serum ürünümüzde Alfa Hidroksi Asitler (AHA), Beta Hidroksi Asitler (BHA), Laktik Asit ve Arktik Chaga mantarı birlikte çalışarak, siyah noktaları, ince çizgileri ve cilt yüzeyindeki lekeleri azaltıyor. Ayrıca gözenek görünümünün azalmasını, cilt tıkanıklığının giderilmesini sağlıyor. Kafein Serum’u da cilt üzerindeki uyarıcı ve güçlendirici etkisi ile mikro dolaşımı canlandırıyor. Vegan sertifikalı tüm ürünlerimizi, doğal yetiştirme koşullarında usulüne uygun olarak toplanan bitkiler ve bunlardan elde ettiğimiz yağları kullanarak özel reçetelerimizle destekliyoruz. Cilt yaşıtlarından daha çabuk yaşlanma belirtileri veriyorsa, lekelenmeye yatkınsa ve yağ salgıları fazla ya da çabuk kuruyan problemli bir cilt ise kişi, ihtiyacına yönelik serum kullanımına yaş faktörünü eleyici kriter olarak baz almadan dermatoloğuna danışarak başlayabilir.”



YEŞİL KOZMETİK İLKELERİYLE GLOBALDE BÜYÜYORLAR



Yeşil kozmetiğin doğal, geri dönüştürülebilir ve sürdürebilirlikten oluşan temel ilkelerine tüm üretim süreçlerinde sadık kaldıklarını söyleyen Celenes By Sweden Marka Müdürü Zeynep Alkan, “Ürünlerimizin hiçbirinde sentetik maddelere, toksik kimyasallara ve yapay renklere yer vermiyoruz. Gelecek dönemde de gerekli olmayan paketleme proseslerini ortadan kaldırmayı, geri dönüştürülmüş materyal kullanımımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir ve temiz içerikli kozmetik üretimine dayanan anlayışımızla globaldeki pazarlarda ürün yelpazemizi büyütmeyi istiyoruz. Bu yönde Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyor ve küreseldeki tüm trendleri takip ederek yenilikçi, doğal içerik konseptimizle sürekli değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılayan sektörün öncü markası olma yolunda hızla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.