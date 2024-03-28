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Çiğnenmiş sakızlar Covid ve gebelik testine dönüştü

Dünya çapında her yıl milyarlarca tek kullanımlık testler Covid-19, gebelik ve çeşitli hastalıkların teşhisinde kullanılıp çöpe gidiyor. İngiltere'de bilim insanları kullanılmış sakızları geri dönüştürerek, test kitlerinin plastik aksamını üretmeyi başardı. Teknik sayesinde her yıl binlerce tonluk atık geri dönüştürülebilir.

Çiğnenmiş sakızlar Covid ve gebelik testine dönüştü

Edinburgh Üniversitesi uzmanları, her yıl milyarlarca test kitinde kullanılan "yanal akış kasetlerini" geri dönüştürülmüş plastikten üretmeyi başardıklarını açıkladı.

Bilim insanları hammadde olarak çiğnenmiş sakızları bile kullanabileceklerini söylüyor. 

Konuyla ilgili konuşan uzman, "Beş yanal akış tahlil kitini geri dönüştürülmüş malzemelerden ürettik. Bunlardan üçü eski sakızlardan, buzdolabı parçalarından ve kireç taşlarından, ikisi de biyolojik olarak türetilmiş malzemelerden yapıldı. Amacımız hammadde üretiminden yüzde 30 ila yüzde 50 oranında tasarruf etmek." ifadelerini kullandı. 

İngiliz girişimciler, sektöründe her yıl milyarlarca test kitinin bir kez kullanıldıktan sonra çöpe gittiğine dikkat çekiyor.

Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan test kitleri üzerindeki denemeler devam ediyor.

Tekniğin geniş çaplı kullanımı ile onbinlerce ton atığın geri dönüştürülebileceğinin altı çiziliyor.

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