Cilt kaşıntısı neyin habercisi?

Rahatsız edici kaşıntılar, bitmek bilmeyen kızarıklıklar, pul pul bir cilt, kabartılar ve hatta iltihaplı yaralar… Cilt problemleri zaman zaman can sıkıcı boyutlara ulaşabiliyor.



Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı, deri kaşıntılarının birçok nedene bağlı olabileceğini söylüyor:



“Pruritus, hemen hemen herkesin başına gelse de ortaya çıkma nedenleri farklılık gösterir. Genellikle tatlı ve hafif bir kaşınma ile başlasa da kaşıntının nedenine bağlı olarak şiddeti artar ve kızarıklıkları beraberinde getirir. Deri kaşıntılarının birçok sebebi olduğu gibi birçok türü de mevcuttur. Örneğin; egzama gibi deri hastalıkları, sıklıkla gıda ve benzeri alerjik reaksiyonlar, genellikle vajina ve anüste mantar enfeksiyonu, şeker hastalığı ya da hormonal değişimler kaşıntının başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Bunun dışında birçok böbrek hastalıkları veya kansızlık gibi sağlık sorunları da deri kaşıntılarının sebebi olabilir.”



STRES DE KAŞINTIYA YOL AÇABİLİYOR



Stres, deri problemlerinde en sık karşılaşın sorunların başında gelen kaşıntıların ana sebepleri arasında yer alıyor. Üstelik bu kaşıntılar stresle birleştiğinde geçici ve kalıcı cilt lekelerine sebep olabiliyor. En sık karşılaşın türü ise egzama. Burada dikkat edilmesi gereken ana unsur, tedavinin aksatılmaması, dermatoloğun verdiği krem ve antihistaminiklerin düzenli kullanılması.



DERİ KAŞINTILARINDA ALERJENLERE DİKKAT!



Alerjik reaksiyonların sebep olduğu kaşıntılar, cildin temas ettiği bazı maddelere verdiği tepkinin sonucu olarak görülüyor. Bu, bazen nitel takı ve plastik eldivenler olabileceği gibi, bazen sabun, parfüm, bitkiler veya kozmetik ürünler olabiliyor. Alerjenlere karşı harekete geçen bağışıklık sistemi nedeniyle kaşıntıya yanma hissi de dahil olabiliyor. Tedavi için önce kaşıntıya sebep olan alerjenlerin tespit edilmesi gerekiyor.



KURU CİLDİN EN BÜYÜK PROBLEMİ



Kuru ciltli olanların en çok yaşadığı sorunların başında kaşıntı geldiğini belirten Dr. Yardımcı, şunları söylüyor:



“Cilt o kadar kurudur ki, kaşınırken deri pul pul bir görüntüye sahip olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kaşıntıya döküntü gibi anormalliklerin eşlik etmemesidir. Çünkü döküntü, iltihaplı yara gibi durumlar söz konusuysa sadece cilt kuruluğunun sebep olduğunu söylemek çok zordur. Kuru ciltlerin karşılaştığı kaşıntı problemi dış problemlerden daha çok etkilenir. Havada nem oranının düşük olması, uzun süre klimaya maruz kalmak, merkezi ısıtma, klorlu su ya da çok fazla banyo yapmak gibi nedenlerden dolayı cilt kurumuş ve kaşıntı yapıyor olabilir. Bu durumda sık sık iyi bir nemlendirici kullanmayı ihmal etmemek önemlidir.”



CİLT HASTALIKLARININ BELİRTİSİ



Egzama başta olmak üzere kepek, mantar, uyuz, sedef hastalığı, bit, kurdeşen, suçiçeği gibi pek çok cilt problemin ciltte kaşıntıya yol açabildiğini söyleyen Dr. Yardımcı, “Eğer cilt hastalıkları sebebiyle oluşan kaşıntılarınız varsa, kaşınan yerlerin kırmızı, döküntülü ve kabartı olduğunu görebilirsiniz. Bu normal bir durum değildir. Bu sebeple bir dermatolog ile görüşüp kaşıntıya yol açan cilt hastalıklar tedavi ettirilmelidir” diyor.



KAŞINTI CİDDİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR



Her ne kadar kaşıntılar normal ve masum bir durum gibi görünse de bazı durumlarda iç hastalıklara işaret edebilğini belirten Dermatoloji Uzmanı, şöyle devam ediyor:



“Karaciğer hastalığı, çölyak hastalığı, böbrek yetmezliği, demir eksikliği anemisi, tiroit sorunlarıyla lösemi ve lenfoma gibi kanser türleri bu hastalıkların başında geliyor. Bu tip durumlarda kaşıntı belli bir bölgeyi değil tüm vücudu etkileyebilir. Hastalığın teşhisi için gerekli testler yapılmalıdır.”



DERİ KAŞINTILARINDAN KURTULMAK MÜMKÜN!



Cilt kaşıntısı durumunda izlenecek yol hakkında da bilgi veren Dermatolog Dr. Yıldırım, “Konunun uzmanı bir dermatoloğa gittiğinizde fiziki muayene sonrası tedavi için bir yol haritası çıkaracaktır. Eğer doktorunuz cilt kaşıntısını akciğer hastalığı veya kansızlık gibi farklı nedenlere bağlarsa bazı testler yaptırabilir. Muayene ve testler sonrasında hastalığın sebebi ve tedavi şekli belirlenir. Tedavide kullanılan yöntemler; ilaçlar (oral antihistaminikler ve deri iltihaplanmasından kaynaklanan kaşıntı için kortikosteroid kremler), ışık tedavileri, altta yatan hastalığın ortadan kaldırılmasıdır” bilgisini veriyor.



Fotoğraflar: Getty Images Turkey

