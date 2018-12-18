Bir süreç olan büyüme, anne karnındayken ilk adımlarını atmaya başlıyor. Normal bir gelişim sürecinde; sağlıklı beslenme, diyabet, tansiyon gibi hastalıkların kontrol altına alınması, sigaraya maruz kalmama, hormonların dengesi gibi etkenler oldukça etkili oluyor. Özellikle de ilk 1 yıl çok hızlı bir büyüme evresi geçiren çocuklar, 25 santimetreye kadar boy atabiliyor. Sonraki yılda gelişimini sürdüren çocuğun diğer bir hızlı büyüme evresi ise ergenlik dönemine denk geliyor.



Sağlıklı büyüme için sağlıklı bir beslenmenin şart olduğunu vurgulayan Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı, çocuklarda boy kısalığının sebeplerine değinerek, “Büyüme farklı etkenlerin etkili olduğu karmaşık bir yapıdır. Ancak sağlıklı gelişimin en önemli kuralı, dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçiyor. Bunun yanı sıra büyüme hormonları ve psikososyal ortamlarının pozitif olması oldukça önemlidir. Özellikle de büyüme hormonunun salgılanmaması ya da az salgılanması durumunda diğer hormonlar da etkilenerek büyüme yavaşlar. Bu noktada ebeveynlerin çocuklarındaki gelişimi gözlemlemesi ve normal olmayan durumlarda doktora başvurması önemlidir” diye konuştu.



GENETİK FAKTÖRLER BELİRLEYİCİ OLUYOR



Çocukların boyunu belirleyen unsurların %80’inin genetik kodlarla alakalı olduğunu aktaran Dr. Sarı, “Ancak sanıldığı kadar basit bir yapı yoktur. İnsan boyunu ortaya çıkaran 700’e yakın genetik varyant söz konusudur. Genel olarak şöyle bir hesaplama yapılabilir. Kızlar için; anne ve babanın boyu toplanır, on üç çıkarılır ve sonra ikiye bölünür. Çıkan sonuç kız çocuğunun ortalama boyunu verir. Erkekler içinse; anne ve babanın toplamına 13 eklenir ve ikiye bölünür. Bu sayı ise erkek çocuğunun olası boyunu ortaya çıkarır” dedi.

