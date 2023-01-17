Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

Çocuklarda idrar yolları hastalıkları, yetişkinlerde görüldüğü kadar olabiliyor. Genellikle kız çocuklarında daha sık görülen hastalık, tedavi edilmediği takdirde böbreklerde kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Peki, çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir, nasıl geçer? Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu nasıl tedavi edilir? İşte ayrıntılar...

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

Çocuklarda 1 yaşından sonra sıklıkla görülen idrar yolları enfeksiyonu, tedavisi kolay olmasına rağmen ihmale gelmemesi gereken bir hastalıktır.

Çocuklarda en sık idrar yolu enfeksiyonu (İYE) etkeni bağırsak kökenli bakterilerdir. Bu bakteriler işeme kanalı (üretra) yoluyla mesaneye yerleşir, burada çoğalır ve sonrasında aşağı idrar yollarından yukarı idrar yollarına (böbreklere) doğru ilerler.

Kız çocuklarında görülme sıklığının erkek çocuklarına göre daha fazla olduğu idrar yolu enfeksiyonları tedavi edilmediği takdirde böbreklerde kalıcı hasarlara neden olabiliyor. 

ÇOCUKLARDA YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocukta ateş, idrar yaparken yanma ya da idrar yaparken ağlama, sık idrara çıkma, idrar kaçırma, idrarın renk ve kokusunda değişiklik olması, bel ağrısı, yan ağrısı çocuğun idrar yolları enfeksiyonu olduğunu düşündürebilecek bulgulardır.

Özellikle küçük çocuklarda kusma, iştahsızlık, karın ağrısı, tartı alamama, popoda pişik gibi belirtiler varsa idrar yolları enfeksiyonundan şüphe edilebilir.

Tanı için ise hızlıca bir idrar tahlili ve idrar kültürü yapılmalıdır.

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYONU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

tedavisinden önce idrar kültürü testi yapılır, kültürde üreyen bakteriye göre tedavi doktorun gerekli duyması halinde uygun antibiyotiklerle yapılır.

Tedavinin ardından çocuklar 3-4 günde iyileşir. Ancak ilaçların 10 gün kullanılması gerekir. İyileşti diye ilacı bırakmamak önemlidir.

İlaç bitiminden 3 gün sonra idrar kültürü yeniden alınarak kontrol edilmelidir. Erkek çocuklarda sünnet, enfeksiyondan koruyucu bir etkendir.

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