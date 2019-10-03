Beyin tümörünün, çocuklarda kansere bağlı ölümlerde birinci sırada bulunduğunu vurgulayan Beyin Cerrahı Prof. Dr. Ersin Erdoğan, "Eğer bir çocuk başım ağrıyor diyorsa bu çocuğa mutlaka bir görüntüleme yöntemi uygulamak gerekiyor. Baş agrısıyla beraber bulantı, kusma, görme bozukluğu olması, beyin tümörünü düşündürmeli“ diyor.



Beyin tümörününün belirtileri arasında, aşırı büyüme, büyümede gerileme, görme bozuklukları ve uyuşukluk da var.



Erken teşhisin hayati önem taşıdığını aktaran ve özellikle öğretmenlere büyük rol düştüğünü belirten Doktor Ersin Erdoğan, "Bu tür tanılara, okul çağındaki çocuklarda öğretmenler ön ayak oluyor ve bu şekilde tanı konuluyor. Çocukta görmede problem, okulda nöbet geçirme, sabahları geldiğinda baş ağrısı, kusma gibi şikayetler varsa öğretmenin bunları göz ardı etmeden mutlaka aileye haber vermesi gerekiyor” şeklinde konuşuyor.



Hastalığın tam tanısının tıbbi görüntülüleme tetkikleriyle konulduğunu ifade eden Dr. Erdoğan, “Mutlaka bir görüntüleme yapmak gerekiyor. Çok kısa süreli bir tomografi yapılabilir. Eğer çok daha detaylı görüntüleme gerkiyorsa MR yapılabilir“ diyor.



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