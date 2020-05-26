Corona virüs aşısı yarışına Merck de katılıyor

Çin'de başlayan corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı ancak henüz Covid-19 hastalığını önleyecek bir aşı geliştirilemedi.



Dünya Sağlık Örgütü son olarak corona virüs aşısında çok fazla adayın olduğu bilgisini paylaşmıştı. Dünyanın en büyük aşı üreticileri arasında gösterilen Merck & Co. şirketi de corona virüsü aşısı geliştirmeye başladıklarını duyurdu.

AYNI ANDA İKİ AŞI BİR İLAÇ



Dev şirket öncelikle Avusturyalı aşı üreticisi Themis Bioscience'ı bünyesine katacak ve kar amacı gütmeyen IAVI'yle ortak çalışacak. Merck aynı anda iki farklı aşı ve bir tedavi ilacı geliştireceklerini açıkladı.



Şirket, ağız yoluyla kullanılacak ilaç için Ridgeback Biotherapeutics'le birlikte çalışacakları bilgisini paylaştı.

Şirketin yöneticisi Ken Frazier, aşı geliştirme çalışmalarına neden geç başladıklarına ilişkin, 'daha fazla bilgiye sahip olmak için' aşı yarışına geç katıldıklarını söyledi.



Frazier, Themis tarafından geliştirilen aşının birkaç hafta içerisinde insanlı deneylere başlamasını beklediklerini aktardı.



Frazier, IAVI'nin de aynı anda Merck tarafından geliştirilen Ebola aşısına benzer bir corona virüs aşısı üzerinde çalıştığını söyledi. Bu aşının da 2020 içerisinde insanlı testlere başlayacağı belirtildi.