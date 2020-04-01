“Corona virüs Japonya’da bebeğe bulaştı”

İHA’nın haberine göre, öldürücü corona virüs, Japonya'da bu kez bir bebeğe bulaştı. Tokyo yakınlarındaki Yamanashi Eyaleti'nden yetkililer, bir yaşından küçük bir kız çocuğunun corona virüs testinin pozitif sonuç verdiğini açıkladı.



Yamanashi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve şiddetli zatürre belirtileri gösteren bebeğin tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği kaydedildi.



Çin başta olmak üzere farklı ülkeler daha önce corona virüsün yaşlılar kadar olmasa da bebekleri de etkileyebileceğini gösteren vaka örnekleri açıklamış, Çinli araştırmacılar Ocak ayında Wuhan'da virüsten enfekte olduktan sonra zatürre semptomları geliştiren 1-7 yaş arası 6 çocuk hastayla karşılaşıldığını bildirmişti. Biri yoğun bakımda tedavi gören vakaların tümünün daha sonra iyileştiği kaydedilmişti.