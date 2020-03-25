“Corona virüs kalp hastalarında daha tehlikeli sonuçlara yol açabilir”

Corona virüs salgını nedeniyle kalp-damar hastalarına uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Genel bulgu ve istatistikler, yaşlı ve kalp-damar hastalığı olanlarda COVID-19 nedeniyle ölüm riskinin en yüksek olduğunu gösteriyor. Daha önceden herhangi bir hastalığı olmayanlarda ölüm oranı yüzde 0,9 iken, kalp-damar hastası olanlarda ise ölüm oranı yüzde 10,5’tir” dedi.



“KALP-DAMAR HASTALARI REÇETELİ İLAÇLARINI KULLANMAYA DEVAM ETMELİ”



Kalp-damar hastaları için ilaç kullanımının çok önemli olduğunu söyleyen Kardiyolog, “Özellikle kan sulandırıcı ve ritim düzenleyiciler başta olmak üzere hastalar diğer reçeteli ilaçlarını da rutin düzende almaya devam etmelidir. Kalp damar hastalarının, mevcut reçeteli ilaçlarını kesmesi halinde kalp yetmezliği, kalp krizi ve inme riski artacaktır. Doktorunuz tarafından farklı şekilde tavsiye edilmediği sürece, ilaçlarınızı reçete edildiği şekilde kullanmaya özen gösterin” dedi.



“BİLİMSEL KANIT YOK”



Bilgi kirliliğine karşı da uyaran Prof. Özdemir, “Bilgi kirliliğinin oldukça yoğun olduğu bu dönemde, bilimsel olmayan bir dizi bilgi ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de tansiyon ilaçlarının COVID-19 enfeksiyonuna neden olabileceği ile ilgiliydi. Yapılan araştırmalarda, ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin (ARB’ler) şiddetli COVID-19 enfeksiyonu olasılığını artırdığı yönünde kanıt bulunmamaktadır. Bu gibi bilimsel olmayan bilgilere itibar edilmemelidir” diye konuştu.