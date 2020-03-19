Corona virüs kan stoklarını vurdu (Türk Kızılayı’nın kan stokları %30 düştü)

Corona virüs nedeniyle sokaklar, caddeler boşaldı. Ancak bu kez de Türk Kızılayı’nın kan stoklarında yüzde 30 düşüş yaşandı.



Kan stoklarının azalmaya başladığını belirten Çapa Kan Merkezi Doktoru Gonca Kemaloğlu, “Böyle devam ederse yeterli kan stoğumuz olmayacak. Corona virüsten sonra bağışçılarımızda bir tedirginlik geliştiğini düşünüyoruz. Meydanlara çıktığımızda özellikle hafta sonları tatmin edici bir kan sayısıyla dönüyorduk. Bu hafta sonu neredeyse elimiz boş döndük” dedi.



Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık da endişeli. Türkiye'nin yıllık 3 milyon ünite kana ihtiyacı olduğunu söyleyen ve kan bağışının corana virüs bulaştırmayacağının da altını çizen Kınık şöyle konuştu:



"CORANA VİRÜS KANLA BULAŞMAZ"



“Kan bağışlamak herhangi bir şekilde bağışıklığı düşüren ya da corona virüs noktasında bir risk getiren işlem değil. Çünkü corona virüs kan yoluyla bulaşmıyor. Yani kan aracılığıyla olan bir işlemle bulaşmıyor. Dolayısıyla sadece mukozalarımızdan giriyor.”



Toplanan kanlar, Türk Kızılayı’nın gelişmiş laboratuvarlarında kapsamlı incelemeler yapıldıktan sonra hastanelere dağıtılıyor. AIDS, hepatit gibi testler arasında corana virüs testi ise yok. Çünkü corana virüs kanla bulaşan bir hastalık değil.



"Vatandaşlarımızda, 'kan bağışlarsam bana virüs bulaşır mı ya da bağışıklığım düşer, hasta olur muyum‘ endişesi varsa bu kesinlikle bilimsel değil. Özellikle kan grubu negatif olan bağışçılarımızın bu dönemde desteklerini bekliyoruz“ diyen Kınık, Türk Kızılayı’nın corona virüsle mücadele konusunda hazırlık yaptığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:



“Corona risk eylem planımızı yaptık. Bütün Türk Kızılayı personeline bu anlamda eğitimler verildi. Özellikle İtalya'ya gemiyle koruyucu maskeler ve corona müdahale ekipmanları gönderiyoruz. Bosna Hersek, Yunanistan da talepte bulundu.”