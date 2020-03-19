Corona virüs nedeniyle evde izolasyona aile hekimi takibi

Umre ziyaretinde bulunanlar dahil olmak üzere yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan vatandaşların sınır girişinde termal kameralardan geçirilerek muayenelerinin yapılmasıyla başlayan süreç şu şekilde işliyor:



"Corona virüs (Kovid-19) yönünden semptomları olmayanlar sınır girişi ve temaslı takip sistemine kaydediliyor. Kovid-19 açısından olası ya da kesin vaka temaslıların, yapılan muayenelerinde herhangi bir semptom saptanmazsa 14 gün süresince izolasyonu uygun görülüyor.



Sisteme girişi yapılan kişilerin bağlı bulunduğu aile hekimine göre dağılımları sistem tarafından otomatik yapılarak, aile hekiminin kullanmakta olduğu sistem (AHBS) içerisinde listeleniyor. Aile hekimi kendi listesindeki kişileri ülkeye giriş tarihinden itibaren 14 gün boyunca telefonla arayarak izlemeye alıyor.



Aile hekimi, izlemini yaptığı kişiyi günlük olarak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi Kovid-19 semptomları açısından sorguluyor. Görüşme sonrasındaki izlem bilgileri, sistemdeki günlük izlem formuna kaydediliyor. Aile hekimi, izlem süreci içinde kişide semptom gelişmesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi ile iletişime geçerek kişinin bilgilerini paylaşıyor.



Semptom gelişen kişinin hastaneye nakli ve sonrasındaki süreçler ise İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından yürütülüyor.



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