Corona virüse karşı geliştirilen mRNA aşıları anne sütüyle bebeğe taşınmıyor

Yapılan bir araştırma, corona virüse karşı geliştirilen mRNA aşılarının anne sütü yoluyla bebeğe geçmediğini ortaya koydu. Emziren annelerin süt örneklerinde mRNA tespit edilmedi.

Anadolu Ajansı 07.07.2021 - 14:43 | Son Güncelleme : 07.07.2021 - 14:52

Corona virüse karşı geliştirilen mRNA aşıları anne sütüyle bebeğe taşınmıyor

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United Press International'ın (UPI) haberine göre, California Üniversitesinden bir grup araştırmacı, emziren annelerin BioNTech, Pfizer ve Moderna gibi mRNA aşısı yaptırdığında aşının bebeklere taşınmadığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, mRNA aşısı yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra 7 emziren annenin 4 ila 48 saat sonra süt örnekleri incelendi.

SÜT ÖRNEKLERİNDE MRNA'YA RASTLANMADI

Emziren annelere ait 13 süt örneğinde mRNA’ya rastlanmadı.

Araştırma ekibi, çalışmanın kısıtlı sayıda katılımcıyla yapıldığına vurgu yaparak, daha kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Uzmanlar, az miktarda mRNA'nın emzirme yoluyla bebeklere geçse dahi bileşenin "bebeklerin sindirim sistemi tarafından kırılacağını" açıkladı.

Araştırmanın ayrıntıları, Jama Pediatrics adlı tıp dergisinde yayımlandı.

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