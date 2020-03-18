Corona virüsten korunmada göz hijyenine dikkat!

Türk Oftalmoloji Derneği Okuler Enfeksiyonlar Birim Başkanı Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu’nun yaptığı açıklamada; corona virüsün kişiye üç yoldan bulaştığı hatırlatıldı.



Bulaşmanın ağız, burun ve gözlerden olduğunu vurgulayan Dr. Yüzbaşıoğlu, “Bulaşma, solunum salgıları yoluyla gerçekleşiyor. Öksürük, hapşırık, gülme veya konuşma sırasında çevreye yayılan virüs, sağlam kişinin mukozalarına temas ediyor. Virüs, solumakla veya göz teması ile bulaşabileceği gibi ellerimizle ağzımıza, burnumuza ya da gözümüze dokunmak suretiyle de bulaşabiliyor” dedi.



KONTAKT LENS KULLANICILARI DAHA ÖZENLİ OLMALI



Özellikle kontakt lens kullanıcılarının, gözle daha yoğun temas içinde olduğunu belirten TOD Okuler Enfeksiyonlar Birim Başkanı, “her zamankinden daha yüksek özenle hijyen kurallarına uymalıdırlar” ifadesini kullanarak şöyle devam etti:



“Virüsün yüzeylerde yaşayabildiği dikkate alınarak, lens takarken eller yıkanıp kuruladıktan sonra hiçbir yere dokunmamalı, ıslak elle lense temas edilmemeli. Lens solüsyonları vaktinde değiştirilmeli, başkasının lensi deneme amacıyla da olsa takılmamalı.”



GÖZLERİ KORUMAK İÇİN NE YAPILMALI?



Prof. Yüzbaşıoğlu, corona virüs salgınında gözleri korumak için önerilerini şöyle sıraladı:



- Gözlerin, en önemli üç bulaşma yolundan biri olduğunu asla unutmayalım; ellerimizin ağız, burun ve gözle olan temasını mümkün olduğunca keselim.

- Ellerimizin temiz olduğundan emin olunmadan asla ağız, burun ve gözlerimize dokunmayalım.

- Sık ve doğru şekilde, sabunla ve en az 20 saniye, parmak uçları, araları ve tırnak aralarını temizleyerek ellerimizi yıkayalım.

- Başkalarıyla iletişim halindeyken ‘sosyal mesafe’ denen bir metrelik mesafeyi koruyalım.

- Ağzımızda maske olması halinde dahi gözden bulaşmayı önlemek adına özenli davranalım.

- Kalabalık yerlerden uzak duralım.



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