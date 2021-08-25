D vitamini eksikliği için neler yapılabilir? (D vitamini eksikliğine doğal çözümler)

D vitamini yağda çözünebilen ve vücutta depolanabilen sterol grubundan bir vitamindir.

D vitamininin en önemli kaynağı güneş ışınlarıdır.

Günümüzün yaşam koşulları, kapalı ortamlarda çalışmak, açık hava aktivitelerini yeterince gerçekleştirmemek, yetersiz beslenme D vitamini eksikliğini artırıyor.

D vitamini eksikliği, her yaş grubunu etkileyen ve önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olan bir etken olarak görülüyor.

Prof. Dr. Emine Nur Tozan D vitamini eksikliği için, 'Reçeteniz oldukça basit; güneş ışığından faydalanın, düzenli uyumayı ihmal etmeyin, balık ve ton balığı başta olmak üzere D vitamini açısından zengin besinleri tercih edin' ifadelerini kullandı.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?



Bazı insanlarda D vitamini eksikliği bulunmasına rağmen herhangi bir belirti görülmeyebilir.

D vitamini eksikliğinde; vücut ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, uykusuzluk gibi belirtiler hakimdir.

Prof. Dr. Emine Nur Tozan, D vitaminini doğru kaynaktan ve en doğru öğünde tüketmenin önemini vurguladı.

Tozan ayrıca şunları kaydetti:



'D vitamini vücut tarafından üretilebilen bir vitamin. Ancak vücut, bu vitamini yeteri kadar üretmediği takdirde depresyondan baş ağrısına, eklem ve kemik ağrılarından saç dökülmesine, tırnak zayıflığı ve kronik ağrılara kadar birçok sağlık sorununu ortaya çıkarabilir. Bu süreçte en önemli faktör doğru beslenmedir. D vitamini yönünden zengin olan yiyeceklerin başında ton balığı geliyor. Balık ve ton balığını sofralardan eksik etmemekte fayda var.



Çocukların gelişim çağından kadınlarda menopoz dönemi sonrasına kadar doğumumuzdan itibaren her yaşta vücudumuzun ihtiyaç duyduğu D vitamini, ilerleyen yaşlarda karşılaşılan kemik erimesi ve kronik ağrılara karşı da en doğal ilaçtır. D vitamini eksikliği için reçeteniz oldukça basit; güneş ışığından faydalanın, düzenli uyumayı ihmal etmeyin, balık ve ton balığı başta olmak üzere D vitamini açısından zengin besinleri tercih edin.'

D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELER?



D vitamini balık özellikle ton balığı, süt, yumurta, tahıllı gıdalar ve mantarda bulunur. Yine peynir, tereyağı, yoğurt, kefir D vitamini içeren gıdalardır. Beslenme yoluyla alınan D vitamini karaciğer ve böbreklerde aktif hale getirilir ve etkisini aktif formuyla gösterir.

SORU&CEVAP: D VİTAMİNİ NEDEN ÖNEMLİ