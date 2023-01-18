D vitamini nedir ve ne işe yarar? D vitamini faydaları neler ve eksikliği nasıl anlaşılır?

D VİTAMİNİ NEDİR?



Sağlıklı kemikler oluşturmak ve kemik sağlığını korumak için D vitaminin varlığı çok önemlidir. Bunun esas nedeni, kemiğin birincil bileşeni olan kalsiyumun ancak D vitamini varlığında vücut tarafından emilmesidir. Güneş ışınlarının, ciltteki bir kimyasalı aktif bir vitamin (kalsiferol) formuna dönüştürmesiyle vücutta D vitamini üretilir.



Yaşanılan yere, yaşam tarzına bağlı olarak, D vitamin üretiminde azalma olabilir ya da tamamen yok olabilir. Güneş kremi önlemli olsa bile D vitamini üretimini azaltabilir.

D VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?



Osteomalazi: D vitamini takviyeleri, kemik mimeral içeriği kaybı, kemik ağrısı, kas zayıflığı, yumuşak kemikler gibi ciddi D vitamini eksikliği olan yetişkinleri tedavi etmek amacıyla kullanılır.

Kanser: Araştırmalara göre d vitamini kalsiyumla birlikte alındığında bazı kanserlerin önlenmesine yardımcı olabilir.

Raşitizm: D vitamini eksikliği olan çocuklarda gelişir, D vitamini takviyesi ile beraber tedavi edilebilir.



Bilişsel Sağlık: D vitamini takviyesi almak bilişsel işlevi iyileştirmeye yardımcıdır.



Kalıtsal Bozukluklar: D vitamini takviyeleri, ailesel hipofosfatemi gibi D vitamini emiliminin engellenmesi ya da işlenememesinden kaynaklı kalıtsal bozuklukların tedavisi amacıyla kullanılabilir.



Osteoporoz (Kemik erimesi): Yeterli miktarda D vitamini ve kalsiyum alan kişilerin kemik mineral kaybı yavaşlayabilir, kemik kırıkları azalabilir ve osteoporozu önlenebilir.



Sedef Hastalığı: D vitamini ya da bir D vitamini bileşiğini cilde uygulamak sedef hastalığının tedavi edilmesinde rol oynayabilir.



D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?



Yüksek faktörlü güneş kremi kullananlar

Beslenme bozukluğu olanlar

Kapalı ortamda çalışan kişiler

Kapalı giysi giyenler

Yaşlılar

Karaciğer hastalığı olanlar



Gebe ve emziren kadınlar

Böbrek hastalığı olan kişiler.



D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?



D vitamini eksikliği, pek çok hastalığa zemin hazırlayabilir. Gündelik hayatta, kapalı ortamlarda çalışma, açık hava aktivitelerinden uzak olma ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak D vitamini eksikliğinde artış gözlemlenebilir.

D vitamini eksikliğinde; vücut ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermede güçlük çekme, sürekli üşüme gibi belirtiler hakimdir.

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

- Tavuk ciğeri



- Yağ bakımından zengin olan balık çeşitleri (somon, uskumru, ton balığı, sardalye)

- Yonca

- Yumurta

- Maydanoz

- Süt ve süt ürünleri

- Portakal suyu gibi doğal meyve suları

- Tavuk ciğeri

- Balık yağı

- Tahıl ürünleri

- Isırgan otu.