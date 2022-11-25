Dermapen ne işe yarar? Dermapen kimlere uygulanır?

Dermapen işlemi, kolajen üretimi yoluyla cilt sorunlarını tedavi etmek için uygulanan minimal invaziv bir kozmetik prosedürdür. Cilt yaşlandıkça, cildin birincil yapı taşının (kolajen) üretimi yavaşlar ve bu durum da cildin incelmesine neden olur.

Mikroiğneleme, yeni cilt hücrelerinin üretimini uyararak daha genç ve homojen bir cilt görünümü yaratır. Mikroiğnelemenin klinik sonuçları doğaldır, hemen göze çarpmaz ve zamanla vücut kendini onardıkça elde edilir. Sonuç olarak dermapen tüm cilt tiplerinde kırışıklıkları, genişlemiş gözenekleri küçültmek ve yara izlerinin görünümünü iyileştirmek için kullanılabilir.

DERMAPEN HANGİ CİLT SORUNLARI İÇİN UYGULANABİLİR?

Dermapen; yaşlanmaya bağlı cilt sorunları yaşayan herkese uygulanabilen bir cilt gençleştirme uygulamasıdır. Dermapen işlemi daha çok yüz bölgesine uygulanmakla birlikte kişinin sağlık durumunun elverişli olduğu durumlarda el, sırtı, kol bölgesi, kalça bölgesine de uygulanabilir.



Dermapen işlemi daha çok aşağıdaki cilt sorunları için tercih edilir:



-İnce çizgiler ve kırışıklıklar, güneşten zarar gören cilt (Dermapen, ciltte kırışık azaltma, cildin sıkılaşması, ciltteki güneş hasarının azalması, cilt tonunun iyileştirilmesi, geniş yüz gözeneklerinin küçültülmesi ve genel olarak canlı bir görünüm dahil olmak üzere kişiye harika sonuçlar verecektir. Başarılı sonuçlar için genellikle 4-6 seans gereklidir.)

-Akne veya akne izleri (Dermapen ile akne izleri için fraksiyonel lazer, IPL, lazerle yüzey yenileme ve kimyasal peeling gibi herhangi bir ablatif tedaviyle neredeyse benzer sonuçlar elde edebilir.)

-Melazma dahil pigmentasyon

-Genişlemiş gözenekler

-Yara izleri (Küçük yüz yanıklarından kaynaklanan cilt hasarı)

-Ciltteki siyah noktalar

-İstenmeyen dövmeler

-Deri çatlağı

-Gül hastalığı

-Göz kenarındaki kırışıklıklar

DERMAPEN İŞLEMİ NASIL UYGULANIR?

Dermapen işlemi cilt sorunlarını çözmeye yardımcı olan benzersiz bir yaylı iğne ucuna sahip mikro iğneleme kalemiyle uygulanır. 11 ultra ince steril paslanmaz çelik iğneden oluşan kalem şeklindeki dermapen cihazı ile küçük yüzey kanamalarına yol açan küçük delikler oluşturulur.



İşlem sırasında iğneler sadece derinin katmanlarını deldiği için çok az acı hissedilir. Rahatsızlığı en aza indirmek için tedavi öncesi topikal anestezik kremi kullanılabilir.



Dermapen'in son derece kontrollü yapısı, onu diğer mikro iğneleme tedavilerinden tıbbi olarak daha güvenli hale getirir.



İşlemin uygulandığı bölge iyileştikçe, kolajen oluşmaya başlar, böylece daha pürüzsüz ve daha canlı bir cilt elde edilir. İnsan vücudu yaşlandıkça daha az kolajen üretme eğiliminde olduğundan dermapen işlemi yaşlanmaya bağlı cilt sorunları yaşayan herkese uygulanabilir.



İşlem sonrası cildin iyileşmesi birkaç gün sürebilir. Bazı hastalarda hafif kızarıklık, pullanma veya kaşıntı olabilir; ancak bu durum oldukça doğaldır. Bu tür şikayetler kısa sürede son bulur.



Dermapen işlemi aşamaları özetle aşağıdaki gibidir:



1-Temizleme

Her şeyden önce ölü hücreler, kir ve toz derinlemesine temizlenir. Böylece iğnelerin cilde etkili bir şekilde nüfus etmesi sağlanmış olur.



2-Tedavi

Tedavi aşaması yukarıda açıklanan mikro iğneleme işleminin gerçekleştiği aşamadır. Özetle dermapen işlemi için belirlenen bölgeye yaklaşık 20-30 dakika boyunca titreşimli mikro iğnelerle micro kanal açılır.



3- Maskeleme

Tedavinin ardından cilde bir soğutma maskesi uygulanabilir.



4- Cilt Nemlendirici

İşlemin son aşaması cildin nemlendirilmesi ile ilgilidir. İşlemden maksimum faydayı elde etmek için cildi nemli tutmak çok önemlidir.

DERMAPEN NE İŞE YARAR?

Dermapen, son yıllarda cilt yenileme ve gençleştirme denildiğinde ilk akla gelen yöntemlerden bir tanesidir. Dermapen, ciltte kolajen üretimini destekleyerek ciltteki pek çok farklı sorununun giderilmesine yardımcı olur. Mikro iğnelemenin kullanıldığı bazı cilt problemleri şu şekilde sıralanabilir:



-Ciltte elastikiyet kaybı,

-Sivilce izleri,

-Güneş lekeleri,

-Cilte renk değişikliği,

-Geniş gözenekler,

-İnce çizgiler ve kırışıklıklar,

-Kuru cilt,

-Kilo değişikliklerinden sonra veya doğum sonrası oluşan çatlaklar,

-Yara ve yanık izleri,

-Göz çevresindeki morluklar ve göz altı torbaları,

-Aşırı terleme,

-Siyah noktaların giderilmesi,

-Saçkıran gibi bir hastalığa bağlı ortaya çıkan saç dökülmesi,

-Dekolte bölgesinde sarkma.

Bunlar gibi pek çok cilt sorunlarının çözümünde dermapen uygulamasından faydalanılır.

DERMAPEN KİMLERE UYGULANIR?

Neredeyse tüm cilt problemleri için etkin bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilen dermapen uygulaması başta kırışıklık, güneş lekesi, açılmış gözenekler gibi yaşlanmaya bağlı cilt problemleri için uygulanır. Ancak özellikle doğum sonrasında ortaya çıkabilen cilt çatlakları, sivilce ve yara izleri, cansız ve esnekliğini kaybetmiş cilt dokusu gibi daha pek çok problemin tedavisinde güvenle tercih edilen bir yöntemdir.

Ancak hamileler veya emziren annelerin dermapen yaptıması önerilmez. Ayrıca kan sulandırıcı özelliği olan ilaç kullananların ya da şeker hastalarının doktorlarından onay almaları önerilir.

DERMAPEN UYGULAMASININ RİSKLERİ NELERDİR?

Dermapen işlemi pek çok yöntemle kıyaslandığında oldukça güvenilir bir cilt yenileme yöntemidir. Ancak her işlemde olduğu gibi dermapen sonrasında da bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Dermapen sonrasında görülebilen olası yan etkilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:



-İşlemden sonra ciltte tahriş görülebilir. Bu durum genellikle işlemden sonraki 24-48 saat içerisinde kendiliğinden düzelir.

-Nadiren kızarıklık, morarma, ödem gibi sorunlar görülebilir.

-Derin yara izlerinin giderilmesinde olduğu gibi daha derine uygulanan mikro iğneleme sonrasında kanama riski vardır. Kanama genellikle uzun sürmez. Ancak 24 saatten uzun süren kanamalarda doktora başvurulmasında fayda vardır.

DERMAPEN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dermapen sonrası cilt bakımı oldukça önemlidir. Ancak ilk 24 saat içerisinde cilde herhangi bir kozmetik madde uygulanması önerilmez. Ayrıca enfeksiyon riskini en aza indirmek için eller yıkanmadan işlem uygulanan bölgeye dokunulmamalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmak ciltte tahrişe neden olabilir. Bu nedenle en az 2 hafta güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılmalı, mümkünse güneş koruyucu kremlerden faydalanılmalıdır.

DERMAPEN KAÇ SEANS UYGULANIR?

﻿Dermapenin uygulanma sıklığı cilt problemine göre farklılık gösterir. Daha derin izlerin ya da kırışıklıkların olduğu durumlarda daha fazla seansa ihtiyaç duyulabilir. Çoğu insanda 3-8 hafta arasında birden fazla mikro iğneleme yapılması gerekir. Genellikle 4-6 seansta cilt daha sağlıklı ve pürüzsüz görünüme kavuşur.