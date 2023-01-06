Diyabetli çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımına başvurular başladı

Sosyal yardım alan ailelerin diyabet hastası çocuklarına şeker ölçüm cihazları ücretsiz olarak sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruların başladığını duyurdu.

Diyabetli çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımına başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 tanısı almış çocuklara yönelik şeker ölçüm cihazı yardımında, başvuruların başladığını açıkladı.

Yanık, TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklar için cilt altı şeker ölçüm cihazları ve sensörlerinin en fazla iki yıllık temininin sağlanacağını söyledi.

Bakan Yanık, diyabet tanısı alanların kullanması gereken ilaç, insülin, şeker ölçüm çubukları ve cihazların bir kısmının muhtaçlık kriteri gözetmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılandığını belirtti.

Yanık, başvuruların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılabileceğini de ifade etti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...