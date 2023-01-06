Diyabetli çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımına başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik şeker ölçüm cihazı yardımında, başvuruların başladığını açıkladı.



Yanık, TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklar için cilt altı şeker ölçüm cihazları ve sensörlerinin en fazla iki yıllık temininin sağlanacağını söyledi.

Bakan Yanık, diyabet tanısı alanların kullanması gereken ilaç, insülin, şeker ölçüm çubukları ve cihazların bir kısmının muhtaçlık kriteri gözetmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılandığını belirtti.

Yanık, başvuruların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılabileceğini de ifade etti.