Doğada yüzde 97 oranında çözülen plastik üretildi

BİTKİSEL BAZLI PLASTİK



Ekip, "TPU-FC1" adı verilen yosun bazlı bir polimer yapmayı başardı ve 2022 yılında fosil yosun yağından yapılan ilk biyolojik olarak parçalanabilen ayakkabı tabanlarını piyasaya sürdü.



Plastikler, alglerden elde edilen petrolden üretiliyor ve bu da onu biyolojik olarak parçalanabilen ürünler için en iyi seçenek haline getiriyor.



Araştırmacılar, bitki bazlı mikroplastiklerin yüzde 32'sini 90 gün sonra ve yüzde 3'ünü 200 gün sonra geri kazandı.

Bu, test malzemesinin yüzde 97'sinin biyolojik olarak parçalandığı anlamına geliyor.

