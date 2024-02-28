İnsan plasentasında mikroplastik bulundu

"PLASENTADA MİKROPLASTİK BİRİKİMİ RAHATSIZ EDİCİ"



Araştırma, test edilen tüm plasenta örneklerinde doku gramı başına 6,5 ​​ila 790 mikrogram arasında değişen mikroplastik buldu.



PVC ve naylon, polietilenden sonra en yaygın görülen plastikler oldu.



Uzmanlara göre plasentadaki mikroplastik birikimi özellikle rahatsız edici çünkü doku yalnızca sekiz ay boyunca büyüyor ve hamileliğin ilk ayında oluşmaya başlıyor.



İnsan vücudundaki diğer organlarda mikroplastikler çok daha uzun süreler boyunca birikiyor.



İnsanların bu küçük parçacıkları yiyecek ve su yoluyla tükettikleri ve hatta soludukları biliniyor. Bu parçacıklara bebeklerin ve yetişkinlerin dışkısında da rastlanıyor.



Mikroplastikler ilk kez anne sütünde bulundu: Bilim insanlarından uyarı Haberi Görüntüle "GEZEGENDEKİ TÜM MEMELİ YAŞAMI ETKİLENEBİLİR"



ABD'deki New Mexico Üniversitesi'nden Prof Matthew Campen, "Plasentalar üzerinde mikroplastikler görüyorsak, bu gezegendeki tüm memeli yaşamın etkilenebileceği anlamına geliyor" diye konuştu.



Bilim insanları insan bedeninde artan mikroplastik miktarının, inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD), 50 yaşın altındaki kişilerde kolon kanseri ve azalan sperm sayısı dahil olmak üzere bazı sağlık sorunlarındaki şaşırtıcı artışları açıklayabileceğini söylüyor.



2021'de yapılan bir araştırma, bağırsak hastalığından muzdarip kişilerin dışkılarında yüzde 50 daha fazla mikroplastik bulunduğunu ortaya çıkardı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin