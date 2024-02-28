İnsan plasentasında mikroplastik bulundu

Bilim insanları 62 plasental doku örneğini analiz etti ve dokularda mikroplastik parçacıklar ile karşılaştı.
Tespit edilen en yaygın plastiğin plastik torba ve şişe yapımında kullanılan polietilen olduğu belirtildi.
İkinci bir çalışma, test edilen 17 insan atardamarının tamamında mikroplastik bulunduğunu ortaya çıkardı ve parçacıkların kan damarlarının tıkanmasıyla bağlantılı olabileceği öne sürüldü.
İNSAN VÜCUDU GİDEREK KİRLENİYOR
Son zamanlarda insan kanında ve anne sütünde de mikroplastiklerin keşfedilmesi, insanların vücutlarının giderek "kirlendiğini" gösteriyor.
Mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkisi net olarak bilinmiyor ancak laboratuvar çalışmalarında insan hücrelerine zarar verdiği tespit edildi.
Parçacıklar dokuya yerleşebilir ve hava kirliliği parçacıklarının yaptığı gibi iltihaba neden olabilir veya plastiklerdeki kimyasallar zarar verebilir.
Büyük miktarlarda plastik atık doğaya atılıyor ve mikroplastikler Everest Dağı'nın zirvesinden okyanusların en derinlerine kadar tüm gezegeni kirletiyor.
"PLASENTADA MİKROPLASTİK BİRİKİMİ RAHATSIZ EDİCİ"
Araştırma, test edilen tüm plasenta örneklerinde doku gramı başına 6,5 ila 790 mikrogram arasında değişen mikroplastik buldu.
PVC ve naylon, polietilenden sonra en yaygın görülen plastikler oldu.
Uzmanlara göre plasentadaki mikroplastik birikimi özellikle rahatsız edici çünkü doku yalnızca sekiz ay boyunca büyüyor ve hamileliğin ilk ayında oluşmaya başlıyor.
İnsan vücudundaki diğer organlarda mikroplastikler çok daha uzun süreler boyunca birikiyor.
İnsanların bu küçük parçacıkları yiyecek ve su yoluyla tükettikleri ve hatta soludukları biliniyor. Bu parçacıklara bebeklerin ve yetişkinlerin dışkısında da rastlanıyor.
"GEZEGENDEKİ TÜM MEMELİ YAŞAMI ETKİLENEBİLİR"
ABD'deki New Mexico Üniversitesi'nden Prof Matthew Campen, "Plasentalar üzerinde mikroplastikler görüyorsak, bu gezegendeki tüm memeli yaşamın etkilenebileceği anlamına geliyor" diye konuştu.
Bilim insanları insan bedeninde artan mikroplastik miktarının, inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD), 50 yaşın altındaki kişilerde kolon kanseri ve azalan sperm sayısı dahil olmak üzere bazı sağlık sorunlarındaki şaşırtıcı artışları açıklayabileceğini söylüyor.
2021'de yapılan bir araştırma, bağırsak hastalığından muzdarip kişilerin dışkılarında yüzde 50 daha fazla mikroplastik bulunduğunu ortaya çıkardı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Mikroplastik
- Plasenta
- Sağlık