Domuz Gribi (İnfluenza A H1n1) belirtileri nelerdir? Domuz gribi nedir, nasıl anlaşılır? Domuz gribi tedavisi nasıl yapılır?

DOMUZ GRİBİ (İNFLUENZA) NEDİR?



Domuz gribi, bir viral enfeksiyon olan İnfluenza'nın (grip) bir türüdür. Domuz gribi, domuzlarda ortaya çıkan bir grip virüsü türü olarak kabul edilir ve insanlar tarafından da bulaşabilir.

Domuz gribi, solunum yoluyla bulaşır ve solunum sistemine yönelik semptomları ortaya çıkartır. Örneğin, domuz gribi belirtileri arasında yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı ve kas ağrıları gibi semptomlar yer alabilir. Domuz gribi, aşılar ve antiviral ilaçlar yardımıyla önlenebilir ve tedavi edilebilir.



DOMUZ GRİBİ NEDEN OLUR?



Domuz gribi, insanlar ve domuzlar tarafından bulaştırılan grip virüslerinden bir türü olarak kabul edilir. Domuz gribi, solunum yoluyla bulaşır ve enfekte olan bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşurken mikropları havaya savurması sonucu, etrafındaki kişilere bulaşabilir.

Ayrıca, domuz gribi virüsü, etrafındaki nesnelerle de temas etmiş olabileceğinden, bu nesnelere dokunarak ya da bunların üzerinden solunarak da bulaşabilir.



DOMUZ GRİBİNİN (A/H1N1) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribinin semptomları diğer yaygın grip türleriyle aynıdır. Tüm grip türlerinde olduğu gibi, bazı insanlar, özellikle altta yatan sağlık sorunları olanlar, daha yüksek ciddi hastalık riski altındadır. Domuz gribinin başlıca belirtileri şunlardır:

-Öksürük



-Ateş,

-Boğaz ağrısı,

-Yaygın vücut ağrısı,

-Nefes darlığı,

-Üşüme, titreme,

-Nadir olarak ishal, mide bulantısı ve kusma.

-Baş ağrısı,

-Yorgunluk hissi.

H1N1 gribi kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyreder. Ağır seyirli hastalık akciğer infeksiyonu (pnömoni) ve solunum yetmezliği sonucunda ölüme neden olabilir.

Bazı hastalarda bakterilere bağlı olarak griple aynı dönemde veya sonrasında akciğer, sinüs ve kulak iltihabı ortaya çıkabilir.

Uzun süreli ve kontrolü güç ateş, genel durum bozukluğu, solunum sıkıntısı gibi bulguların varlığında doktora başvurulmalıdır. Bilinç bulanıklığı, zor nefes alma acil müdahale gerektiğinin işaretidir.

H1N1 Influenza A tanısı konulduysa;

-Mutlaka yatak istirahati yapıılmalı,



-Bol su içilmeli,



-Bulaştırıcılık riski devam ettiği için bir hafta süreyle evden çıkılmamalı.

Mutlaka hekim kontrolünde olunmalı,

-Beslenmeye dikkat edilmeli.

DOMUZ GRİBİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Domuz gribi, aşılar ve antiviral ilaçlar yardımıyla tedavi edilebilir. Aşılar, vücudun domuz gribine karşı direncini artırarak, enfeksiyonun yayılmasını önler.

Aşılar, özellikle domuz gribi virüsünün yayılmasına neden olan sezonların başlangıcından itibaren kullanılmalıdır.

Antiviral ilaçlar, domuz gribi virüsünü yok etmek ya da çoğalmasını yavaşlatmak için kullanılır.

Aşılar, genellikle yılda bir kez uygulanır ve etkisi birkaç hafta içinde ortaya çıkar. Özellikle risk altında olan kişiler için (Yaşlılar, hamile kadınlar ve kronik sağlık sorunları olanlar) aşı önerilir.



Domuz gribi tedavisinde, aşılar ve antiviral ilaçlar dışında, aşağıdaki önlemler de alınabilir:

Yüz maskeleri kullanılması: Yüz maskeleri, solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonların yayılmasını azaltmak için kullanılabilir.

Sık sık yıkanmak: Eller, solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonların yayılmasını azaltmak için sık sık yıkanmalıdır.



İyi bir uyku: Domuz gribi, vücutta genel bir ağrı ve yorgunluk hissine neden olur ve bu nedenle, yeterli uyku alınması önemlidir.



Sıvı alımı: Domuz gribi, vücudun su dengesini bozar ve bu nedenle, sık sık sıvı alımı önemlidir.