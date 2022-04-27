DSÖ: 11 ülkeden 151 Salmonella vakası bildirildi (Salmonella nedir, nasıl bulaşır?)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bahsi geçen çikolata ürünlerinin 113 ülkeye dağıldığını ve 10 Nisan’da Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı (INFOSAN) tarafından ürünlerin toplatılmaya başlandığını açıkladı.

DSÖ, İngiltere’nin kendilerine Salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Mart’ta ilk defa bilgi verdiğini ve kanıtların salgını 25 Nisan itibariyle Belçika’da üretilen bir çikolata ürününe dayandığını ifade etti.



6 TİP ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİ



Açıklamada “Aralık 2021 ve Ocak 2022'de Belçika, Arlon'daki Ferrero Corporate tesisindeki ‘buttermilk’ (yayık altı süt ürünü) tanklarında insan salgın vakalarına uyan monofazik S. Typhimurium tespit edildi” denildi.

Bahsi geçen çikolata ürünlerinin Salmonella testlerinin negatif çıkmasından sonra dünya çapında dağıtıldığını ifade eden DSÖ, salgının yapılan analizlere göre 6 tip antibiyotiğe dirençli olduğunu vurguladı.



VAKA GÖRÜLEN ÜLKELER



DSÖ, 25 Nisan itibariyle Belçika (26 vaka), Fransa (25 vaka), Almanya (10 vaka), İrlanda (15 vaka), Lüksemburg (1 vaka), Hollanda (2 vaka), Norveç (1 vaka), İspanya (1 vaka), İsveç (4 vaka), Birleşik Krallık (65 vaka) ve Amerika Birleşik Devletleri (1 vaka) olmak üzere toplamda 151 Salmonella vakası olduğunu belirtti.

SALMONELLA NEDİR?



Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.



NASIL BULAŞIR?



Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,



İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,



İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.



Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,



Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,



Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.



Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,



Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.



Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.



SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?



Mikrop alındıktan 6 ile 12 saat içerisinde hastalık belirtileri ortaya çıkıyor. İshal en önemli belirti. Yanı sıra baş ağrısı, karın ağrısı, kusma, bulantı ve yüksek ateş olabiliyor. Bakteri, hafif gıda zehirlenmesinden ölümcül bakteriyel enfeksiyonlara, yani sepsise kadar gidebilen tablolar yapabiliyor.



Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.