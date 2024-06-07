DSÖ açıkladı: Büyük risk gıdalarda, 1,6 milyon kişi bu sebeple hastalanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Francesco Branca, dünya genelinde her gün tahmini olarak 1,6 milyon kişinin güvenli olmayan gıdalar nedeniyle hastalandığını belirtti.

DSÖ açıkladı: Büyük risk gıdalarda, 1,6 milyon kişi bu sebeple hastalanıyor

Branca, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında 7 Haziran Dünya Güvenliği Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

"Dünya genelinde her gün tahminen 1,6 milyon insan güvenli olmayan gıdalar nedeniyle hastalanıyor." diyen Branca, gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 40'ının, 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğünü söyledi.

Küresel gıda tedarikinin giderek birbirine bağlandığını kaydeden Branca, güvenli olmayan gıdanın oluşturduğu risklerin yerel bir sorundan uluslararası bir acil duruma hızla dönüşebileceğini vurguladı.

Branca, "Dünyanın birçok yerindeki insani krizler gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Gıda, ancak güvenli olduğunda beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilir." dedi.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzmanlar yanıtladı: Baba olmak kalp sağlığını nasıl etkiliyor?

Uzmanlar yanıtladı: Baba olmak kalp sağlığını nasıl etkiliyor?

Meme kanserinde yeni kan testi: Nüks etmesini erken saptayabiliyor

Meme kanserinde yeni kan testi: Nüks etmesini erken saptayabiliyor

Dövme lenf kanserine yakalanma riskini artırıyor

Dövme lenf kanserine yakalanma riskini artırıyor

Sağlık Vadisi kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Vadisi kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Balık yağı takviyesi inme ve kalp krizi riskini artırıyor

Balık yağı takviyesi inme ve kalp krizi riskini artırıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan inme riskine karşı "tuz" uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan inme riskine karşı "tuz" uyarısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...