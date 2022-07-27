DSÖ, Maymun Çiçeğine yakalanıp iyileşen Türk hastayı örnek gösterdi: Maymun çiçeği durdurulabilir

Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan edilen Maymun çiçeği virüsüne yakalanan Türk Harun Tulunay'ın yaşadıkları ve tedavi süreci, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler’in sitesinde paylaşıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da maymun çiçeği virüsüne yakalanan ve DSÖ tarafından paylaşılan “Maymun çiçeği durdurulabilir” haberinde yer alan 35 yaşındaki Tulunay’ın uzun bir tedavi ve tecrit sürecinden sonra sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Hastanedeki tedavi sürecindeki fotoğrafları paylaşılan Harun Tulunay’ın 11 gün boyunca hastanede kaldığı, bu süreçte boğazının ağrıdığı ve kendi tükürüğünü yutamadığı aktarıldı.

11 gün boyunca hastanede kalan Tulunay, bu süreçte boğazının ağrıdığını ve kendi tükürüğünü yutamadığını aktardı.

“ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM”



Doktorlar tarafından tedavi sürecine alınan en ağır maymun çiçeği virüsü hastalarından biri olan Tulunay, ilk olarak corona virüs olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra testte maymun çiçeği virüsü olduğunu öğrendiğini dile getirdi.



Business Insider’ın haberinde 35 yaşındaki Harun Tulunay, “13 Haziran'da sanki derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim. Yüksek ateşim vardı ve boğazım ağrıyordu. Ağrı kesici ve ateş düşürücü almama rağmen iyileşmedim. Daha sonra da hastaneye gittim” derken, “Bir arkadaşım beni aradı ve ona hiçbir şey düzelmediği için öleceğimi düşündüğümü söylediğimi açıkça hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.



Tulunay, Londra'da yaşanan rekor sıcak hava dalgasına rağmen dört battaniyeyle yattığını, ateşten kızarıklıklar çıkardığını sözlerine ekledi.

Tulunay, “Bir arkadaşım beni aradı ve ona hiçbir şey düzelmediği için öleceğimi düşündüğümü söylediğimi açıkça hatırlıyorum” dedi.

'6 GÜN İÇERİSİNDE 10 BİN VAKA DAHA GÖRÜLECEK'



Dünya Sağlık Örgütü için çalışan ve maymun çiçeği virüsü üzerine çalışmalar gerçekleştiren bilim insanları, vakaların her geçen gün katlandığını söylerken virüsün yayılmasını önlemek için zamanın her geçen gün daraldığına dikkat çekti.



DSÖ Avrupa, 2 Ağustos tarihine kadar 88 ülkede 27 binin üzerinde maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edilebileceği tahminini yaparken, 6 gün içerisinde 18 yeni ülkede virüsün görülebileceğini ve vaka sayılarının 10 bin artabileceğini vurguladı.