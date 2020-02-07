DSÖ Temsilcisi: Corona virüsten korunmada sık sık el yıkamak çok önemli

Corona virüs salgınının bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Çin hükümetinde başlayan salgının uluslararası alana da yayıldığını ifade ederek şunları kaydetti:



"Bu virüsün yayılma potansiyeli oldukça yüksek. Bu yüzden özel önlemlerin alınmasını, özel prosedürlerin uygulanmasını öngörüyoruz. DSÖ olarak halk sağlığı acil durumu ilan etmiş durumdayız. Uluslararası birliktelik bu konuda çok önemlidir. Bu aşamada virüsün durdurulması ve kontrol altına alınması için iş birliği yapılması çok önemlidir. Corona virüs ve bunun yarattığı hastalığa yönelik şu anda hâlihazırda spesifik bir tedavi önerimiz maalesef yok. Bizim tavsiyelerimiz semptomların tedavi edilmesi üzerinedir. Maalesef antibiyotikler bu virüse karşı etkili değil ya da herhangi özel bir ilaç yok. Ancak sağlık profesyonelleri semptomların tedavisi üzerine odaklanmış durumdadır."



“DÜZGÜN VE SIK SIK EL YIKAMAK BU SÜREÇTE ÖNEMLİ”



Corona virüs salgınından korunmanın genel olarak solunum yolu hastalıklarından korunmayla doğru orantılı olarak ilerlediğini belirten Ursu, "Bu alanda ilk sırada el yıkamak geliyor. Düzgün ve sık sık el yıkanması bu süreçte çok önemlidir. Aynı zamanda solunum yolu hastalıkları öksürük, hapşırık semptomlarını da bir arada getiriyor. Bu da diğer insanlara bu virüsün yayılmasına sebep oluyor. Diğer insanlara yayılmasını önlemek için örneğin hastalara bakan doktorlar, hemşireler maske takarak özel önlem alabilirler. Bunun yanı sıra, farklı tavsiyelerde de bulunabiliriz. Örneğin, gıda güvenliğinin sağlanması ve piyasanın düzgün bir şekilde organize edilmesidir. Piyasanın düzgün bir şekilde organizasyonuyla ilgili aslında iyi örnek uygulamaları hâlihazırda mevcuttur" diye konuştu.



"TAVSİYELERİ YAKINDAN GÖZLEMLEMELİYİZ"



Ursu, corona virüs salgınında görülen belirtilerin diğer solunum yolu hastalıklarında görülen semptomlarla aynı olduğuna işaret ederek "Sadece çok küçük oranda hastalarımız daha şiddetli semptomlar ortaya koyuyorlar. Coronavirüsten kaynaklı ölüm oranı şu an daha önce bildiğimiz SARS salgınından kaynaklı ölüm oranından daha azdır. Biz yine de dikkatli olmalıyız. Süreçteki tavsiyelerin hem Çin hükümetinde hem de tüm dünyada nasıl uygulandığını yakından gözlemlemeliyiz. Umuyoruz ki, bu salgın daha büyük boyutlara varmadan önlenecektir" dedi.



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