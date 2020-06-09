DSÖ'den iyi haber: Asemptomatik hastalardan bulaşma nadir

DSÖ, corona virüs enfekte olup da belirti göstermeyen kişilerin hastalığı bulaştırma risklerinin düşük olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanması istendi.

Anadolu Ajansı 09.06.2020 - 14:17

DSÖ'den iyi haber: Asemptomatik hastalardan bulaşma nadir

İlişkili Haberler

Çocuklarda corona virüs belirtileri

Çocuklarda corona virüs belirtileri

Corona virüsün 13 yeni belirtisi açıklandı

Corona virüsün 13 yeni belirtisi açıklandı

Doç. Dr. Kutlubay uyardı: Kurdeşen de corona virüs belirtisi olabilir

Doç. Dr. Kutlubay uyardı: Kurdeşen de corona virüs belirtisi olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüs (Covid-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti.

DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.

Elde ettikleri verilere göre, Covid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Kerkhove, hükümetlerin, Covid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Covid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.

CORONA VİRÜSÜN 13 YENİ BELİRTİSİ AÇIKLANDI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...