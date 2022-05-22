DSÖ'den 'maymun çiçeği' açıklaması: 12 ülkede 80'den fazla vaka doğrulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), en az 12 ülkede 80'den fazla maymun çiçeği vakasının doğrulandığını açıkladı.

Haberler - İHA 22.05.2022 - 11:14

DSÖ'den 'maymun çiçeği' açıklaması: 12 ülkede 80'den fazla vaka doğrulandı

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Dünya Örgütü, dünya genelinde yayılmada devam eden maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamada bulundu.

Yapılan açıklama, "En az 12 ülkede 80'den fazla maymun çiçeği vakası doğrulandı” ifadeleri kullanıldı. DSÖ ayrıca herhangi bir ülke adı vermeden 50 şüpheli maymun çiçeği vakasının araştırıldığını belirterek, dünya genelinde daha fazla maymun çiçeği vakasının olabileceğini bildirdi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise maymun çiçeği virüsünün genellikle hafif geçirilen ve çoğu insanın birkaç hafta içinde iyileştiği nadir bir viral enfeksiyon olduğunu açıkladı.

DSÖ, daha önce yaptığı açıklamada maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı iddialarının şu anda belirsizliğini koruduğunu belirtmişti.

Maymun çiçeği virüsü bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve en son İsviçre'de 1 kişide tespit edildi.

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