Düşük D vitamini seviyeleri akciğer enfeksiyonu riskini artırıyor

Daily Mail’in haberine göre uzmanlar, vücudumuzun her gün sadece on dakika güneş ışığı almasının corona virüs riskini azalttığını söylüyor.



Güneş ışığı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamini üretilmesini sağlıyor. Uzmanlara göre D vitamini eksikliği olan kişilerin, solunum yolu enfeksiyonu geliştirme olasılığı iki kat daha yüksek.

‘5 İLA 15 DAKİKA GÜNEŞTE KALMAK YETERLİ’

Doktor Neale, hava durumuna bağlı olarak günde 5 ila 15 dakika arası güneş ışığı alınması gerektiğini öneriyor.

Avustralyalı cilt kanseri araştırmacısı Doktor Neale, insan vücudunda yeterli D vitamini olduğunda virüse karşı savunmanın arttığını ifade etti.

Neale “Şimdi D vitamini eksikliği için uygun bir zaman değil. D vitamininin bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkileri var. Buna göre D vitamini eksikliği, semptomatik Covid-19’a sahip olma potansiyelini artırıyor” dedi.

‘EVDEN ÇIKAMAYANLAR D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALABİLİR’

Doktor Neale, geçen yıl ki araştırmasında D vitamininin şu anda Covid-19’un da yol açtığı akut solunum yolu enfeksiyonu riskini azalttığını keşfetti.

Yetmiş sekiz bin hastayı kapsayan araştırmada D vitamini seviyesi düşük olan kişilerin, yüksek düzeyde akut solunum yolu enfeksiyonu geliştirmesinin neredeyse iki katı olduğu gözlemlendi.

Ayrıca D vitamini eksikliği olan kişilerin, hastalıklarının uzun sürmesi olasılığı da oldukça fazla.

Doktor, güneş ışığının daha fazla fayda sağladığına inandığı için D vitamini takviyeleri alınmasını önermiyor ancak evlerinden ayrılamayan insanlar için yararlı olabileceğini belirtiyor.

Avustralya’daki Covid-19 önlemleri, insanların egzersiz için evden çıkmalarına izin veriyor. Doktor Neale, onların bu süre zarfında sağlıklı bir şekilde D vitamini alabileceklerinin altını çiziyor.

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